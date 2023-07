Tipps für den Kämmerer in spe

Von: Florian Hagemann

Nicht an der echten Nordsee: FDP-Bundestagsabgeordneter Otto Fricke (links) und Kassels FDP-Chef Matthias Nölke im Restaurant in Kassel. © Florian Hagemann

Beim Sommerempfang der FDP sorgt der Haushaltspolitiker Otto Fricke für gute Laune - und gibt dem künftigen Kasseler Kämmerer Matthias Nölke ein paar Hinweise.

Kassel – Wie ist eigentlich die Stimmung in der Kasseler FDP? Die Frage stellt sich, nachdem in Stadt und Kreis zuletzt Rücktritte liberaler Kommunalpolitiker von ihren Ämtern für Schlagzeilen gesorgt haben. Aber die sind nur am Rande Thema an diesem Abend, an dem die FDP Kassel-Stadt zum Sommerempfang geladen hat. Einer sagt, dass sich zuletzt ein paar danebenbenommen hätten, aber sonst? „Wird die FDP gebraucht.“

Sie ist derzeit ja ziemlich dick im politischen Geschäft. Zuletzt musste dieser traditionelle Sommerempfang wegen Corona und der documenta entfallen. Als er das letzte Mal stattgefunden hat, war die FDP im Bund noch in der Opposition und in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung eine Erscheinung, die es mit der Lupe zu suchen galt.

Jetzt ärgert die FDP den grünen Vizekanzler Robert Habeck ganz gern mal im Regierungsbündnis, das sich Ampel nennt. Und in Kassel ist die FDP Bestandteil der Jamaika-Koalition. Erstmals in der Geschichte wird sie bald einen Dezernenten stellen. Parteichef Matthias Nölke soll Kämmerer werden.

Da passt es, dass an diesem Abend mit Otto Fricke nicht nur das Urgestein, sondern auch der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion aus Berlin zu Gast ist. Fricke, 57, saß schon 2002 im Bundestag und ist der Überzeugung, dass auch die Politik Zahlenmenschen braucht. Er ist einer von ihnen.

Fricke hält eine Rede, in der er immer wieder den „Kämmerer in spe“ erwähnt, als ob er ihm wichtige Hinweise für seinen zukünftigen Job geben wollte. Es soll um den Haushalt gehen. Aber bis Fricke dort hinkommt, hat er schon über die Gefahren der Demokratie geredet, über vieles mehr und über den Umgang mit der AfD. Er sagt: „Natürlich ist die AfD ein Problem. Aber wir müssen aufhören zu sagen: Das Problem oder die Angst ist schon rechts, wenn du es oder sie nur ansprichst. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir über diese Ängste reden.“ Und dann: „Politik ist doch die Frage der Lösungen. Und bei den Lösungen muss man sich dann fragen, ob das eine faschistische, chauvinistische, rassistische Politik ist.“

Am Ende kommt Fricke dann doch noch zum eigentlichen Thema: dem Haushalt und der Psychologie, die dahintersteckt, zu den guten Schulden, zu den schlechten. Er lenkt da wieder die Aufmerksamkeit auf Matthias Nölke, der die Finanzen für die Stadt bald im Blick haben muss.

Um alles zu veranschaulichen, berichtet Fricke oft über seine Kinder. Seine Tochter habe mal mehr Taschengeld verlangt: 15 statt 12 Euro pro Monat. Er hat ihr dann 18 gegeben und sie nach drei Monaten gefragt, was sie mit den 9 Euro gemacht habe, die sie ja eigentlich hätte übrig haben müssen, weil sie nur 15 verlangt habe. Fricke: „Natürlich waren die weg.“ Wichtiger Fingerzeig für den Kämmerer in spe: „Wir passen unsere Ausgaben an die Einnahmen an.“

Fricke redet dabei wie Christoph Maria Herbst, wenn der den Büro-Ekel Stromberg spielt. Irgendwie ist die Frage dann nur, wer der Ernie und damit der naive Verlierer im Raum ist.

Fricke ist die stimmliche Ähnlichkeit mit Herbst bewusst, er will die Aufmerksamkeit erhöhen. Er ist ein kleiner Unterhalter. Das Ganze findet im Fisch-Restaurant statt und ist für Fricke daher „ein launiger Sommerempfang an der Nordsee in Kassel“, wie er am Ende sagt. Das Bild im Hintergrund zeigt Wasser, zeigt Wellen. Sollte die FDP in letzter Zeit tatsächlich schlechte Laune gehabt haben: Mit Fricke und diesem Panorama ist sie für eine Stunde wie weggeblasen. (Florian Hagemann)