Studie zeigt: Mehr Kinder in Kassel mit Sprachauffälligkeiten und Übergewicht

Von: Hannah Köllen

Der Kasseler Index für Kindergesundheit (KIKiG) zeigt, wie es den Kindern in den einzelnen Stadtteilen geht. Grundlage sind die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchung. © Marcel Kusch/dpa

Die Kindergesundheit in Kassel hat sich verschlechtert, das zeigt der Kasseler Index für Kindergesundheit (KIKiG). In einigen Stadtteilen sind die Ergebnisse besonders alarmierend.

Kassel – Ist ein Kind körperlich und geistig bereit für die Schule? Dieser Frage geht die in Deutschland verpflichtende Einschulungsuntersuchung nach. Die Stadt Kassel hat ein Tool entwickelt, das die Ergebnisse dieser Untersuchung aus den einzelnen Stadtteilen darstellt.

Für den sogenannten Kasseler Index für Kindergesundheit (KIKiG) wurden die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2022 miteinander verglichen. Dabei zeigt sich, dass bei den Kindern in Kassel vor allem Sprachauffälligkeiten sowie Übergewicht und Fettleibigkeit stark zugenommen haben. „Die Ergebnisse sind alarmierend, hier gibt es einen dringenden Handlungsbedarf“, sagt Kinder- und Jugenddezernentin Nicole Maisch. Beim KIKiG werden Daten zu Impfschutz, Körpergewicht, Sinnesscreening, der körperlichen Untersuchung sowie dem Entwicklungs- und Sprachscreening einbezogen. Im Jahr 2022 wurden 1696 Kinder in Kassel untersucht, im Vergleichsjahr 2019 waren es 1796 Kinder.

Mehr Kasseler Kinder mit Übergewicht als noch vor drei Jahren

Der Anteil der Kinder im Stadtgebiet, die übergewichtig sind, hat sich um beinahe 4 Prozentpunkte erhöht. Während im Jahr 2019 noch 10,6 Prozent der Kinder Übergewicht hatten, waren es im vergangenen Jahr 14,5 Prozent. Vor allem in den Stadtteilen Philippinenhof-Warteberg, Forstfeld, Oberzwehren und Nord-Holland ist der Anteil der Kinder mit Übergewicht besonders hoch. So liegt der Anteil der fettleibigen Kinder im Jahr 2022 in Philippenhof-Warteberg bei 25 Prozent, in Forstfeld sind es 22 Prozent. „In diesen am stärksten betroffenen Stadtteilen sollten zusätzliche Bewegungsangebote für Vorschulkinder geschaffen werden“, fordert Regine Bresler, Leiterin des Gesundheitsamts Region Kassel.

Noch vor einigen Jahren gab es einen anderen Trend: Damals sank die Zahl der Kinder, die an Übergewicht litten.

Studie zeigt: Anstieg der Sprachauffälligkeiten bei Kindern in Kassel

Im Jahr 2022 wurden 25,5 Prozent der Kinder in Kassel eine Sprachauffälligkeit attestiert. Drei Jahre zuvor waren es 24 Prozent. „Da auch die Dauer des Kindergartenbesuchs dokumentiert wird, zeigen unsere Daten, wie sehr die Kinder vom Besuch einer Kindertagesstätte profitieren“, sagt Maisch. Im Jahr 2022 zeigten mehr als 90 Prozent der Kinder, die keine Kita besuchten, Auffälligkeiten bei der Überprüfung der Sprachkompetenz, bei der sowohl das Nutzen von Präpositionen als auch die Pluralbildung geprüft werden. „Dies belegt eindeutig die Notwendigkeit, allen Kindern einen Platz in einer Kita zur Verfügung zu stellen“, sagt Maisch.

Der Kasseler Index für Kindergesundheit macht deutlich: In einigen Stadtteilen ist es um die Gesundheit der Kinder besser gestellt als in anderen Vierteln. © HNA Grafik

Aber: Auch von den Kindern, die länger als drei Jahre in einer Kita waren, zeigten 30 bis 40 Prozent bei der Einschulungsuntersuchung 2022 Sprachauffälligkeiten oder grenzwertige Befunde bei der Sprachkompetenz. Im Vergleichsjahr 2019 waren es 20 bis 30 Prozent.

„Die Steigerung der Auffälligkeiten um circa zehn Prozent lässt sich vermutlich mit dem nicht regelmäßigen Kita-Besuch während der Pandemie sowie dem möglicherweise vermehrten Gebrauch von digitalen Geräten und dem gestiegenen Medienkonsum in den Familien erklären“, sagt Bresler. Dezernentin Maisch findet: „Hier sind weitere präventive Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter zur Sprachförderung im Alltag und in der Kita dringend erforderlich, um die Sprachkompetenz bis zur Einschulung zu verbessern.“ Nur so könne ein erfolgreicher Schulstart gelingen und zugleich die Chancengleichheit für alle Kinder verbessert werden.

Alarmierende Ergebnisse: Kassels Dezernentin Nicole Maisch stellt Gegenmaßnahmen vor

Nun gilt es, die Ergebnisse und damit die Gesundheit der Kinder in Kassel wieder zu verbessern. Hierfür können Sprachförder-Kitas mit speziellen Konzepten für Sprachförderung sowie das hessische Kinder-Sprach-Screening (KiSS), bei dem die Kinder schon ab 4 Jahren getestet werden und damit eine frühere Diagnostik möglich ist, unterstützen. In Schnupper-Kitas wolle die Stadt Familien „unter die Arme greifen, Ängste und Vorurteile abbauen und so durch eine gute Kindertagesbetreuung allen Kindern gleiche Chancen ermöglichen“, erklärt Maisch.

Auch gegen die steigende Anzahl übergewichtiger Kinder müssen Maßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen unter anderem „Fit wie Herkules“, das kostenlose Bewegungsangebot für Kinder, sowie der zuckerfreie Vormittag in allen städtischen Kitas. Aber: „Wir sind da auch auf die Unterstützung des Elternhauses angewiesen“, sagt Maisch. Denn ein zuckerfreier Vormittag an sich bringe nicht viel, wenn die Kinder nachmittags zuhause ungesundes Essen aufgetischt bekämen. „Wir müssen die Eltern dazu befähigen, ihre Kinder gesund zu ernähren.“

