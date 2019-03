Sturm in der Region: Zahlreiche Feuerwehreinsätze, neue Warnungen vor Orkanböen 

Dächer beschädigt, Bäume umgestürzt, Äste auf der Autobahn: Unter anderem wegen des Sturms mussten allein die Feuerwehren in Stadt und Landkreis Kassel Samstagabend 27 Mal ausrücken.

Aktualisiert um 10.48 Uhr - Am Samstagabend richtete der starke Wind in der ganzen Region einige Schäden an. Allein in Stadt und Landkreis Kassel hatte die Feuerwehr 27 Einsätze - überwiegend sind sie laut Informationen der Feuerwehr durch den starken Wind und das Gewitter ausgelöst worden.

Sturm in Kassel

Der Sturm beschädigte einige Dächer: Beispielsweise in der Sophienstraße und im Grenzweg mussten lose Teile von Dächern von der Feuerwehr beseitigt werden. Auch auf einem achtgeschossigen Haus waren die Kräfte im Einsatz - hier mithilfe von eigenen Sicherungsmaßnahmen, wie es in der Pressemitteilung der Feuerwehr heißt.

Umgestürzte Bäume und Äste waren Probleme auf der Autobahn 7 sowie auf der Rasenallee. Sie mussten von der Feuerwehr weggeräumt werden. Es kam zudem zu zwei Verkehrsunfällen: Auf der A49 bei der Abfahrt Niederzwehren wurde bei einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen ein Beteiligter leicht verletzt, auch bei einem Unfall am Auestadion wurde eine Person verletzt. Ob diese Unfälle im Zusammenhang mit dem Sturm standen, ist allerdings unklar.

Im Stadtgebiet Kassel waren es innerhalb von zwei Stunden insgesamt zehn Feuerwehreinsätze. Im südlichen Landkreis Kassel kam die Feuerwehr sogar auf 17 Einsätze. Auch hier wurden die meisten Einsätze von Wind und Wetter ausgelöst.

Sturm legte Straßenbahnen in Kassel lahm

Bereits am Mittag wurde durch den starken Wind ein Transparent auf die Oberleitung der Straßenbahn im Eingangsbereich der Königsstraße geweht. Kurzzeitig standen daher die Straßenbahnen auf mehreren Strecken rund um die Kreuzung am Rathaus still.

Hofgeismar: Bäume entwurzelt

Drei Bäume wurden am Samstagnachmittag im Raum Hofgeismar entwurzelt, wobei zwei auf der Landstraße zwischen Sababurg und Friedwald auf der Fahrbahn lagen und ein weiterer auf der zwischen Gottsbüren und Gieselwerder. Da die Mitarbeiter der Straßenmeister schnell vor Ort waren, kam es zu keinen großen Verkehrsbehinderungen. Menschen kamen zudem nicht zu Schaden.

Frankenberg: Stromausfall und umgestürzte Bäume

In Frankenberg sind etliche Bäume umgestürzt. In der Auestraße fielen zudem mehrere Bauzäune einer Baustelle um und große Werbebanner für das Frankenberger Stadtjubiläum wurden weggeweht.

Um 18.15 Uhr fiel in Viermünden der Strom aus. Aufgrund des anhaltenden Sturms konnte der Ausfall nicht sofort behoben werden. Hier gibt es weitere Informationen zum Sturm in Frankenberg.

Rotenburg: Bäume auf drei Straßen

Im Kreis Hersfeld-Rotenburg hat der Sturm bis zum Sonntagmittag nach ersten Erkenntnissen keine Schäden angerichtet. In Rotenburg musste die Feuerwehr zu drei kleineren Einsätzen ausrücken. Dort waren durch den Sturm Bäume auf drei Straßen gefallen: die Kasseler Straße, die Straße am Unteren Höberück und die Heinz-Meise-Straße.

Hann. Münden: Bäume auf der Fahrbahn

+ In Hann. Münden musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume beseitigen. © Feuerwehr Hann. Münden

Die Hann. Mündener Feuerwehr hatte am Samstsagabend einen Einsatz im Bereich Kohlenstraße / Blankenweg (Waldgebiet Steinberg). Hier waren aufgrund des Unwetters mehrere Bäume umgestürzt, die die Straßen versperrten. Die Kohlenstraße musste gesperrt werden. Aufgrund der unklaren Wetterlage bleibt die Sperrung heute weiterhin bestehen. Ebenso wurde die Blankenstraße gesperrt. Hier konnte zwar ein umgestürzter Baum weggeräumt werden, allerdings hatten mehrere weitere Bäume Schieflage und drohten umzustürzen.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren Jühnde und Löwenhagen machten am Samstag gegen 18 Uhr Straßen wieder frei: Zwischen Jühnde und Dramfeld war ein Baum auf die L564 gestürzt. In Löwenhagen war ein starker Ast abgebrochen und auf die Kohlenbergstraße gefallen. Hinter der Spießmühle waren ein großer und mehrere kleine Bäume auf die Niemetalstraße gestürzt, berichtet Feuerwehrsprecher Matthias Freter.

Landkreis Northeim: Gesperrte Straße

Aufgrund von Sturmböen stürzten auf der Kreisstraße 409 im Mandelbecker Forst mehrere Bäume um und blockierten die Straße. Die Kreisstraße 409 musste ab Samstag um 18.30 Uhr bis auf Weiteres zwischen den Ortsteilen Lagershausen und Elvershausen gesperrt werden.

Fritzlar-Homberg: Keine größeren Schäden

Im Raum Fritzlar und Homberg gab es laut Polizei keine größeren Schäden. Lediglich ein paar Äste seien hier umher geflogen.

Sturm in Hessen: Warnungen vor Orkanböen

Für den Norden Hessens spricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen vor Sturmböen, schweren Sturmböen sowie für Orkanböen, insbesondere bei Lagen über 600 Metern, aus: Zwischen 14 und 20 Uhr könne mit einzelnen Böen bis zu 120 km/h gerechnet werden. Sie würden etwa drei Stunden andauern, bevor die Sturmstärke abschwächt, so der DWD. Betroffen ist ganz Nordhessen von Waldeck-Frankenberg über Hersfeld-Rotenburg, den Schwalm-Eder-Kreis, den Werra-Meißner-Kreis sowie Stadt und Kreis Kassel.

Sturm in Niedersachsen: Warnungen für den Süden

Auch der Süden Niedersachsens ist von dem Sturm betroffen. In Göttingen, Northeim und Hann. Münden sind ebenfalls Orkanböen um die 120 km/h möglich.

In den kommenden Tagen wird nicht nur starker Wind, sondern auch Regen, Schnee und Gewitter in der Region erwartet.