Wieder Sturmwarnung: Vorsicht wegen Böen ab Freitagmittag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wieder vor Wind- und Sturmböen in der Region. Vorsicht ist ab Freitagmittag geboten.

Die Warnung (Stufe 2 von 4) spricht der DWD aktuell für Stadt und Kreis Kassel, für Waldeck-Frankenberg und den Schwalm-Eder-Kreis von 12 bis 20 Uhr aus, für den Landkreis Northeim wird ab 14 Uhr bis 21 Uhr gewarnt. Am stärksten soll Waldeck-Frankenberg mit Böen um die 55 bis 70 km/h betroffen sein, an den anderen Orten werden eher 50 bis 60 km/h erwartet. Vor allem aufgrund von umher fliegenden Gegenständen wie Ästen sei Vorsicht geboten, so der DWD.

Auch am Wochenende bleibt es laut Wetteronline stürmisch und regnerisch: Es wird deutschlandweit regnen, dazu bläst ein heftiger Wind. Vor allem im Norden des Landes kann es zu Sturmböen bis zu 90 Kilometern pro Stunde kommen. In der Region werden Samstagmittag Böen von etwa 45 bis 50 km/h erwartet. Dabei sind es in Kassel 12 Grad, in Göttingen 11 Grad und in Frankenberg 10 Grad, immer wieder regnet es.

Auch Sonntag soll bei 9 bis 10 Grad viel Regen fallen. Den ganzen Tag kann mit Böen um die 50 km/h gerechnet werden.

Der Sturm Eberhard hat in den vergangenen Tagen viele Schäden in der Region angerichtet. Hier finden Sie einen Überblick.