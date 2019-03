Sturm stoppt viele Züge in Kassel: Hunderte waren gestrandet

Sie fegte Sturmtief Eberhard am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zusammen: (von links) Luisa Baum, Xenia Oblasov, Viola Parsakhou, Claudia Heine und Leila Grosse aus Niedersachsen strandeten in Kassel.

Das Sturmtief „Eberhard“ hat am Wochenende in der gesamten Region für Chaos gesorgt. Am Sonntag wirkte sich der Sturm dann auch auf den Zugverkehr am Bahnhof Wilhelmshöhe aus.

Ob der Zug nach Berlin heute Abend noch fährt? Oder ob er die Nacht doch anders als geplant in der Heimat verbringt? Matthias Rüdiger zuckt die Schultern. Das Chaos am Bahnhof Wilhelmshöhe nimmt der 36-Jährige zumindest äußerlich gelassen. Sturmtief Eberhard scheint seine Pläne, noch am Sonntagabend nach Berlin zu fahren, um tags drauf nach Belgrad zu fliegen, zu durchkreuzen.

Schon die Anreise aus seinem Heimatdorf Ostheim bei Liebenau nach Kassel war abenteuerlich, schildert der Softwareentwickler. Die Straßen seien voller Äste gewesen, die Polizei habe Strecken teils gesperrt. Während Matthias Rüdiger die Lage im übervollen Bahnhof sondiert, wartet sein Vater weiter draußen im Auto – für den Fall, dass am Abend nichts mehr geht und statt der Zugfahrt nach Berlin doch die Rückfahrt ins Heimatdorf droht.

Die Lage sondieren – das versuchen am Sonntagabend mehrere hundert Menschen, die am Bahnhof Wilhelmshöhe gestrandet sind und Auskunft erhoffen: Vor dem Info-Point hat sich eine große Traube gebildet, die Anzeigentafeln zeigen Verspätungen von bis zu 100 Minuten an, Lautsprecherdurchsagen informieren über sturmbedingte Ausfälle, um wenig später doch einfahrende Züge anzukündigen.

+ Gestrandet am Bahnhof Wilhelmshöhe: Am Sonntagabend kam es infolge des Sturms zu Zugausfällen und Verspätungen. © Andreas Fischer

Auch Xenia Oblasov und Leila Grosse sind unter den Wartenden. Von Göttingen sind sie mit dem Zug bis Kassel gekommen und hier gestrandet. Sie versuchen, eine Zugverbindung nach Gießen zu bekommen. Ihre Hoffnung ist gering. Gemeinsam mit weiteren jungen Frauen, die der Sturm quasi zur Leidensgemeinschaft zusammengeweht hat, versuchen sie, das Beste aus der Situation zumachen. Vielleicht können sie per Taxi auf Bahnkosten gen Süden reisen? Einen Versuch ist es wert. „So was ist man ja schon gewohnt“, sagt Leila Grosse. Ihre Mitstreiterin Claudia Heine ergänzt: „Mit Verspätungen muss man immer rechnen, aber diesmal kann die Bahn ja nichts dafür.“

Nichts geht mehr – das heißt es am Sonntagabend auch für Trams und den Autoverkehr auf der Friedrich-Ebert-Straße: Im Bereich der Querallee droht ein Baum in die Oberleitung der Straßenbahn zu stürzen. Der Tram-Verkehr wurde eingestellt, die Straße gesperrt. Bis zum späten Abend war die Feuerwehr im Vorderen Westen auch mit einem Kranwagen im Einsatz. Das Ziel: den Baum Stück für Stück von oben zu zersägen.

Insgesamt hat es nach Angaben der Feuerwehr am Wochenende 280 sturmbedingte Einsätze in Stadt und Landkreis Kassel gegeben. Dabei habe es sich überwiegend um teilabgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste sowie umgewehte Schilder und Werbetafeln gehandelt. Im Landkreis Kassel waren 29 Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. In der Stadt Kassel unterstützen alle sieben Freiwillige Feuerwehren die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr während des Sturms.