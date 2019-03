Sturmwarnung und Schnee: Kehrt der Winter in die Region zurück?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Sturmböen bis zu 90 km/h in der Region. Ab Montag droht sogar ein erneuter Wintereinbruch.

Am heutigen Donnerstag fegen Sturmböen zwischen 60 und 75 km/h über die Region von Rotenburg über Frankenberg und Kassel bis nach Northeim. "In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 90 km/h gerechnet werden", so der DWD. Angangs kommt der Wind aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung. Der Wetterdienst warnt vor "markantem Wetter", die erwarteten Sturmböen entsprechen dabei der Warnstufe 2. Wichtig ist bei einem Sturm wie diesem, auf herabfallende Gegenstände wie Äste zu achten.

Sturm in Deutschland

Auch Wetter-Experte Matthias Habel von Wetteronline spricht von einem rauen und wilden März. Zwar ist es zunächst noch relativ mild, am Wochenende wird es dann aber wieder kühler. Der Grund: Derzeit ziehen Tiefdruckgebiete mit Regen und viel Wind durch Deutschland. „Vor allem am Wochenende sind verbreitet Sturmböen dabei, regional drohen sogar schwere Sturmböen", sagt er.

Sturm in Kassel und Göttingen

Für Kassel und Göttingen werden laut Wetteronline für Freitag bis Montag Sturmböen zwischen 60 und 65 km/h vorhergesagt. Am Dienstag können es in Kassel sogar bis zu 80 km/h und in Göttingen bis zu 90 km/h werden.

Schauer in der Region

Zudem werden an vielen Orten Deutschlands kräftige Schauer erwartet, die regional auch Graupel oder nassen Schnee bringen können. Insgesamt wird es nasskalt, Wetteronline spricht dabei von einem "Wintercomeback". Nachts und in den Morgenstunden kann es glatt werden, auch kurze Gewitter sind möglich. In Kassel und der Region kommt es laut Wetter.de vor allem am Montag möglicherweise zu Schneeschauern.

Erst zur Monatsmitte hin wird es laut Wetteronline wieder milder, Frühlingswetter ist aber auch dann noch nicht in Sicht.

Bei Wolfhagen sind Bäume aufgrund des Unwetters umgestürzt. Eine Bundesstraße musste daher gesperrt werden.

Auch an Rosenmontag war es sehr stürmisch in der Region. Viele Karnevalsumzüge wurden daher abgesagt. Detaillierte Informationen zum Wetter in Ihrem Ort finden Sie in unserem Wetter-Spezial.