Nach Sturz von Kasselerin von 70 Meter hoher Klippe: „Ich sehe Angst in ihren Augen“

Kassel. Alena S., die Kasselerin, die im italienischen San Remo mutmaßlich von einer 70 Meter hohen Klippe gestürzt worden ist, ist wieder zuhause. Noch kann sie den Ermittlern nicht helfen.

„Sie hat uns erkannt“, sagt Joulia K. Endlich kann die Kasselerin wieder bei ihrer Tochter sein, mit ihr sprechen, sie streicheln, ihr Mut machen. Ihre Tochter Alena liegt in einem Kasseler Krankenhaus, gezeichnet von ihren schweren Verletzungen, berichtet ihre Mutter.

Mitteilen könne sich Alena aber nur durch Gestik und Mimik. Wegen einer Atemkanüle könne sie noch nicht sprechen. Dass sie formulieren kann, was in jener Nacht des 31. Juli passierte, darauf hoffen ihre Eltern und auch die Ermittler. „Ich sehe die Angst in ihren Augen“, sagt Joulia K.

Wie berichtet, war die 21-Jährige im Italienurlaub von einer 50 bis 70 Meter hohen Klippe gestürzt und hatte sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Eine Strandaufsicht hatte die junge Frau erst Stunden nach dem Vorfall gefunden und die Rettungskräfte informiert.

Deutsche und italienische Behörden ermitteln seither wegen einer möglichen Gewalttat: Ein 32-Jähriger aus dem Maghreb sitzt wegen versuchten Mordes und sexueller Gewalt in Untersuchungshaft. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft im italienischen Imperia. Er soll die 21-jährige Alena, die in Kassel geboren und aufgewachsen ist und zuletzt in Marburg studierte, am 31. Juli in San Remo einen Abhang am Meer hinunter gestoßen haben. Der Verdächtige weist das zurück.

Drei Wochen hatte Alena in einem italienischen Krankenhaus im künstlichen Koma gelegen. Seit sie wieder wach ist, drängten ihre Eltern auf den Rücktransport. Doch die Ermittler wollten die 21-Jährige noch vor Ort vernehmen. Es sei für die Ermittlungen „unabdingbar“, mit der Frau selbst zu sprechen, hatte die Staatsanwältin aus Imperia, Barbara Bresci, der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Doch Anfang dieser Woche hatte der italienische Anwalt der Studentin die Freigabe erwirkt, berichtet Joulia K.

„Wir gehen davon aus, dass die italienischen Behörden uns bitten werden, die Vernehmung des Opfers zu übernehmen“, sagt Torsten Werner, Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen.

Mit Blick auf den Zustand ihrer Tochter hätte sie sich einen Lufttransport gewünscht, den auch die Ärzte empfohlen hätten. Die Versicherung indes organisierte die Heimreise mit dem Krankenwagen. Wohl sei ihr dabei nicht gewesen, sagt Joulia K. Fast zwölf Stunden habe die Fahrt gedauert. Aber sie sei dankbar, dass die Behandlung ihrer Tochter nun in ihrer Heimat fortgesetzt werden könne, dass sie nun verstehe, was die Ärzte sagen.

Joulia K.s Stimmung schwankt zwischen Zuversicht und Verzweiflung. Sie weiß, dass die Genesung ihrer Tochter ein langer Weg sein wird. Was sie nicht weiß ist, wo er endet. „Ihr Leben wird nicht mehr das sein, was es war.“