Bekannt aus der "Höhle der Löwen": So funktioniert die Calligraphen-Schneidetechnik

Kassel. Die Vox-Sendung "Höhle der Löwen" hat ihn populär gemacht: den Calligraphen. In Kassel ist er bei einem Friseur bereits seit Jahren im Einsatz. Der kann sich nun vor Aufträgen kaum retten.

Bereits seit fünf Jahren greift der Kasseler Friseurmeister Thorsten Kaufmann immer seltener zu Schere. Der Inhaber des Salons „Die Konkurrenz“ an der Frankfurter Straße war in Kassel der erste Friseur, der das neue Haarschneidewerkzeug Calligraph einsetzte. Das skalpellartige Gerät, das vom Friseur Frank Brormann entwickelt wurde, erlangte jetzt durch die Vox-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ bundesweite Aufmerksamkeit. Denn dieser zog von den anwesenden Investoren einen millionenschweren Deal an Land.

Die mediale Aufmerksamkeit für Brormann bekam auch der 52-jährige Friseur aus Kassel zu spüren. Seit der Ausstrahlung der Sendung im September klingelt das Telefon häufiger. „Ich werde wohl neue Kollegen einstellen müssen“, sagt Thorsten Kaufmann.

Aber was ist überhaupt ein Calligraph und warum hat er so eingeschlagen? „Es gab schon immer Haarschneidetechniken mit dem Messer, aber der Calligraphy Cut ist damit nicht vergleichbar“, sagt Kaufmann. Das Gerät sieht aus wie eine elegante Kombination aus Füllfederhalter und Teppichmesser. Der Kopf ist in einem 21 Grad Winkel geneigt und die Klinge ist ebenfalls um drei Grad gekippt. Daraus ergibt sich ein schräger Schneidewinkel.

„Im Vergleich mit dem geraden Schnitt einer Schere sorgt der Calligraph für eine dreifach größere Schnittfläche. Dies sorgt für beweglicheres, elastischeres Haar. So entsteht mehr Volumen“, sagt der Kasseler Friseur, der vor 25 Jahren seinen Meistertitel erworben hat.

+ Auf den 21-Grad-Winkel kommt es an: Der Erfinder verspricht, dass durch den Calligraphen das Haar an Volumen gewinnt. © Foto: Bastian Ludwig

Brormann bringe gerne den Vergleich mit einem Gartenschlauch. Wenn man den gerade abschneide und das Ende auf eine Oberfläche aufstoße, biege sich der Schlauch kaum. Werde er schräg angeschnitten, biege er sich stärker.

Kaufmann selbst lernte Brormann im Jahr 2012 bei einem Seminar kennen. Ein Jahr später ließ er sich von ihm am Calligraphen ausbilden. Denn das Gerät wird nur in Verbindung mit der Schulung vertrieben. Zudem müssen die Friseure eine entsprechende Lizenz erwerben. „Die Investition von mehreren Hundert Euro hat sich für mich unter dem Strich gelohnt“, sagt der 52-Jährige.

Inzwischen hat der Kasseler Friseur mit dem „Gold Star“-Calligraphen die höchste Ausbildungsstufe erreicht. Als solcher darf er für Brormann Friseure am Gerät ausbilden – als einziger im Raum Kassel.

In Kaufmanns Salon „Die Konkurrenz“ lassen sich mittlerweile 50 Prozent der Kunden mit dem Calligraphen die Haare schneiden. Ihr Anteil wird stetig größer, trotz eines Aufpreises von zehn Euro zum normalen Haarschnitt. Die beiden Mitarbeiterinnen von Kaufmann sind ebenfalls mit der Technik vertraut.

Um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können, ist der Kasseler Saloninhaber derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

• In Kassel bietet neben „Die Konkurrenz“ (Frankfurter Straße 129) seit Kurzem auch der Salon „Haar Manufaktur“ an der Friedrich-Ebert-Straße 83 die neue Technik an.

Im Landkreis Kassel wird der Calligraphy Cut vom Salon „Freestyle“ in Kaufungen, Niester Straße 24, angeboten.