Exhibitionist flüchtet auf Fahrrad aus Kasseler Karlsaue

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Museumsbereich geschlossen: Die Orangerie in Kassel am Rand der Karlsaue. © axel schwarz/Lothar Koch/HKH

Ein Exhibitionist hat sich am Dienstagnachmittag in der Kasseler Karlsaue nahe der Orangerie unsittlich gegenüber einer Frau gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt in Richtung Weinberg, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Kassel - Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Notruf der 31-jährigen Frau aus Kassel sei gegen 14 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort habe eine Streife die Fahndung nach dem flüchtenden Täter aufgenommen, der von der Anruferin als 35 Jahre alter, etwa 1,70 Meter großer Mann mit leichtem Bauch, kurzen schwarzen Haaren und Dreitagebart beschrieben worden war. Allerdings habe man den Exhibitionisten nicht mehr festnehmen können.

Wie die 31-Jährige den aufnehmenden Beamten des Innenstadtreviers schilderte, war sie mit ihrem Fahrrad in der Karlsaue unterwegs, als der Mann sich plötzlich vor ihr entblößt habe und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Daraufhin ergriff die schockierte Frau die Flucht zur nahe gelegenen Orangerie und alarmierte die Polizei.

Den Täter, der eine dunkelblaue Jeans, ein grau-blaues T-Shirt mit heller Aufschrift und einen kleinen schwarzen Rucksack trug, sah sie noch auf einem blau-silbernen Fahrrad in Richtung Weinberg fahren, wo sich seine Spur verliert.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. (use)