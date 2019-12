Zeugen gesucht

+ © Pflüger-Scherb, Ulrike Südstadt: Einbrecher knackt Tresor und Kassen in Bäckerei © Pflüger-Scherb, Ulrike

Ein Unbekannter ist am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr in die Bäckerei Kamps im Edeka-Markt Aschoff an der Frankfurter Straße eingebrochen.