Sport, Show, Akrobatik: 4500 Besucher beim Feuerwerk der Turnkunst in Kassel

Ruhiger ist’s als zuvor, leiser, weniger temperamentvoll, aber dennoch spektakulär: Auch die 32. Auflage des Feuerwerks der Turnkunst begeistert 4500 Besucher in der ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle. 50 Künstler aus neun Nationen faszinieren mit einer großartigen Mischung aus Sport und Show, aus Akrobatik und Artistik und zeigen, was das Motto „connected“ verhieß: Wie die Vielfalt der Turndisziplinen Menschen und Bewegungen verbinden kann. Und werben eindrucksvoll auch für Sport im Verein, in der Gruppe.

Feuerwerk der Turnkunst: 21 Auftritte

Und natürlich verknüpft auch dieses Feuerwerk wieder perfekt Bewährtes mit Neuem. In der Infrastruktur mit einer auf 650 Plätze erweiterten Westtribüne, LED-Banden und inzwischen zu 80 Prozent selbst produzierter und komponierter Musik, die insbesondere das verjüngte Showteam umsetzt. Vor allem aber gibt es diese Verknüpfung in den 21 Auftritten der Künstler, beginnend und belohnt mit donnerndem Applaus von den Turnerinnen aus Talentschule und Leistungszentrum Kassel.

Leidy und Victor aus Kolumbien präsentieren den weltweit einzigartigen Perch-Ring. Ein ringförmiges Metallgerüst, das er auf dem Kopf balanciert, während sie darin turnt wie in einem Rhönrad. Atemberaubend! Felice indes, die als Tochter der Turnlegenden Andreas Aguilar und Heidi (geb. Bieg) schon mit acht erstmals dabei war, beweist auch 28 Jahre später Anmut und Ausstrahlung beim stimmungsvollen Pas de deux mit Alex und beim Tanz auf dem Klavier. Auch Alexander Weibel verknüpf Musik und Artistik mit Geigenspiel und Balance in der Leinenhängematte.

Daniel Schmidt und Joris Geens überwinden auf weltweit einzigartigen Trampolinen scheinbar die Schwerkraft. Anatoliys Ignatov und Valeriy Ganzyuk aus der Ukraine trotzen ihr mit Kraft und Ruhe als Equilibristen in ihrem leisen Handstand-Spektakel. Helge Liebrich, später auch spektakulär am Barren, bietet mit Marcel Schawo eine Kombi an Seitpferd und Rhönrad. Mit heißen südamerikanischen Rhythmen und spektakulären Sprüngen am russischen Barren begeistern Circolombia.

Feuerwerk der Turnkunst in Kassel: Das waren die Höhepunkte

Die Höhepunkte? Die Franzosen Jules Trupin und Jérôme Hugo mit Humor und Höhenflügen am ewig neuen Schleuderbrett; die vier Taiwanesen mit ihren leuchtenden, durch lange Seile verbundenen und dennoch viele Meter weit fliegenden Diabolos; die Dancefloor Destruction Crew Alex, Greg, Leon, Linus und Jonathan mit einer fetzigen Mischung aus Breakdance und Schuhplattler-Brauchtum; der Russe Vladimir Georgievsky (Professor „Wacko“), inzwischen 49, als Erfinder des Klamaukturnens am Schwimmbad-Sprungturm. Und als Knüller: Dmytro Turkeev und Iuliia Galenchyk. 15 Jahre lang hatte Tourchef Wolfram Wehr-Reinhold benötigt, das Duo zu verpflichten. Beharrlichkeit, die sich lohnte. Mit einem atemberaubenden und waghalsigen (ungesicherten) Paartanz verzücken sie an den Strapaten. Bänder, die einfach verbinden.

Wer die Kasseler Vorstellung verpasst hat, kann es in Göttingen (22., 23. und 24. Januar) versuchen – es gibt noch Restkarten. Ein Wiedersehen in Kassel gibt es am 9. Januar 2020. Der Vorverkauf für die Tournee Opus läuft. Auch in den HNA-Geschäftsstellen – mit Rabatt für Inhaber der HNA-Abocard.