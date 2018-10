Von Puck am Auge verletzt: Kassel Huskies zahlen 35.000 Euro Schmerzensgeld an Zuschauer

Kassel. Weil sein rechtes Auge im Februar 2016 von einem Puck in der Kasseler Eissporthalle getroffen und schwer beschädigt worden ist, hat Zuschauer Gerald Hoffmann jetzt 35.000 Euro Schmerzensgeld von den Kassel Huskies bekommen.

Damit hat ein Vergleich, der vor dem Kasseler Landgericht Ende August ausgehandelt worden war, gehalten. Das bestätigt Dr. Martin Kolter, Sprecher des Landgerichts.

Ursprünglich waren die Huskies nicht bereit, das Schmerzensgeld an den heute 62-jährigen Zuschauer zu zahlen. Die Versicherung des Eishockyvereins hatte argumentiert, in der Eishalle seien alle sicherheitsrelevanten DIN-Normen der internationalen und deutschen Eishockeyliga sowie der DEL 2 eingehalten worden. Von daher müsse die Versicherung nicht haften.

Daraufhin hatte Hoffmann die KSE Kassel Sport & Entertainment GmbH, die Betreibergesellschaft der Huskies, auf Schmerzensgeld verklagt. Hoffmann hatte am 26. Februar 2016 ein Heimspiel der Kassel Huskies gegen Crimmitschau besucht. Er saß auf der Tribüne, in der vorletzten Reihe, oben rechts. Es war in der Verlängerung, als ein abgefälschter Puck so hoch katapultiert wurde, dass er Hoffmanns rechtes Auge traf. Die Folgen waren für den Leitenden Kriminaldirektor im Ruhestand gravierend. Sein rechtes Auge sei durch den Puck dermaßen gequetscht worden, dass die Netzhaut senkrecht riss. Er habe dadurch irreparable Schäden, die Sehkraft auf dem Auge betrage nur noch fünf Prozent.

Der 62-Jährige ist froh, dass sich die Huskies und deren Versicherung auf den Vergleich doch noch eingelassen haben. „Uns tut der Vorfall sehr leid“, sagt Christoph Steinbach, Sprecher der Huskies. Ob gezahlt wird oder nicht, sei aber alleinige Entscheidung der Versicherung gewesen.