Kassel Marathon 2017: Alle Informationen, Livevideo und Fotos

Kassel. Das Wochenende steht in Kassel ganz im Zeichen des Marathons. Wir übertragen die Veranstaltung ab etwa 14 Uhr live auf HNA.de.

Das Programm am Samstag, 30. September 2017

10 Uhr Frühstückslauf im Aueparkgelände, Startnummernausgabe (bis 20 Uhr)

10 Uhr MarathonExpo (bis 20 Uhr)

13.45 Uhr Marathon-Andacht (Auepark-Großsporthalle)

14.15 Uhr (Nordic-)Walking (8 km)

ab 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr Pasta-Party (hinter der Auepark-Großsporthalle)

15.45 Uhr Mini-Marathon (4,219 km)

17 Uhr Siegerehrung Mini-Marathon (Auepark-Großsporthalle)

Wetter

Den Voraussagen zufolge bleibt es am Samstag bei maximal 19 Grad bedeckt, leider soll es auch immer mal wieder regnen. Hier gibt es weitere Infos zum Wetter.

Sicherheit

Die Terroranschläge, die in den vergangenen Monaten in Europa Todesopfer gefordert haben, wirken sich auf fast nahezu alle Großveranstaltungen aus: So auch auf den Kassel Marathon, der am Wochenende zum elften Mal stattfindet. Lkw sollen die Läufer vor Anschlägen schützen.

Verkehr

Am Sonntag wird es wie auch in den Vorjahren wird es zur Sicherheit der Läufer rund um die Marathon-Strecke Straßensperrungen geben. Die Sperrungen werden am morgigen Sonntag, 1. Oktober, gegen 7 Uhr eingerichtet und bis 17 Uhr wieder abgebaut. Autofahrer können die für den Kassel Marathon gesperrten Straßen nur an festgelegten Punkten überqueren. Hier finden Sie alle Umleitungen und Durchlassstellen für Autofahrer.

Weitere Infos

Aktuelle Infos finden Sie auch auf www.kassel-live.de - mit Impressionen direkt von der Strecke. Schon während der Rennen finden Sie erste Fotos vom Start und der Strecke an dieser Stelle. Alle Infos und Berichte zum Kassel-Marathon gibt es in unserem Spezial und kompakt auf unserer Übersichtsseite auf www.kassel-live.de. Hier geht's zur offiziellen Website des Kassel Marathons.

So war der Marathonfreitag

Am Freitag waren die allerkleinsten dran: Mit dem Bambinilauf wurde das Marathon-Wochenende eröffnet. Start war in der Menzelstraße - es folgte eine halbe Runde durch das Auestadion.

Auch am Sonntag werden wir den Marathon live übertragen

