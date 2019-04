Kurioser Eigenbau: Rettungseinsatzwegen eines Holzofens im Wohnmobil

Feuerwehr rückt zum Auedamm aus

+ © Foto: Feuerwehr Kassel Wohmobil Marke Eigenbau: Einsatz der Feuerwehr am Freitagabend © Foto: Feuerwehr Kassel

Kassel – Zu einem kuriosen Einsatz rückten am Freitagabend die Berufsfeuerwehr, zwei Rettungswagen und der Notarzt aus. Gegen 21.40 Uhr war ein Notruf eingegangen, laut diesem sich angeblich eine eingeschlossene Person in einem Fahrzeug am Auedamm befinden solle.