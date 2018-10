Angela Merkel in Kassel: Kanzlerin kommt ins Hotel La Strada

Kassel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Kassel. Und zwar am Montag, 22. Oktober 2018.

Das ist sechs Tage vor der Landtagswahl in Hessen. Allein wird sie dabei nicht sein: Gemeinsam mit dem Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) im Hotel La Strada an einer Kundgebung teilnehmen. Beginnen wird die Veranstaltung im Festsaal Palazzo des Hotels an der Raiffeisenstraße um 16 Uhr mit einem Vorprogramm, einer Rede Bouffiers und einer Talkrunde mit den örtlichen Landtagskandidaten. Das teilte der CDU-Kreisverband auf Anfrage unserer Zeitung mit. Merkel selbst wird demnach voraussichtlich erst gegen 17 Uhr im La Strada eintreffen, um eine Rede zu halten. Lange wird sie sich aber nicht in Kassel aufhalten können. Nach etwa einer Stunde muss sie weiter, denn bereits um 18.30 Uhr steht die nächste Wahlkampfveranstaltung in Ortenberg im Wetteraukreis auf dem Plan.

Laut CDU-Kreisverbands-Mitarbeiter Jörg Westerburg können bis zu 900 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen. Eingeladen worden seien alle CDU-Mitglieder aus Kassel und dem Umland. Verbleibende Plätze stehen interessierten Bürgern nach Anmeldung zur Verfügung. Wie die Anmeldung funktioniert, erfahren Sie am Ende des Artikels.

Angela Merkel in Kassel: Polizeiaufgebot in Planung

Neben den Personenschützern des Bundeskriminalamtes, die immer an Merkels Seite sind, wird auch die Kasseler Polizei im Einsatz sein. Details zum Einsatz seien derzeit noch in Abstimmung, sagte Polizeisprecher Torsten Werner. Noch seien nicht alle Bewertungen abgeschlossen und Gespräche geführt. „Aber wir bereiten uns natürlich vor.“

+ Der Landesvater: Volker Bouffier (CDU) ist Hessischer Ministerpräsident. Gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel wird er am 22. Oktober 2018 in Kassel zu einer Wahlkampfveranstaltung auftreten. © Silas Stein/dpa

Die Polizei werde eine Lagebeurteilung aufgrund vergangener und aktueller Geschehnisse vornehmen und den Einsatz dementsprechend planen. „Es werden ausreichend Beamte für jedwedes Szenario im Einsatz sein“, so Werner.

Auswirkungen auf den Stadtverkehr erwartet der Polizeisprecher keine. „Das Hotel liegt an einer Seitenstraße, insofern muss nicht die ganze Stadt abgesperrt werden“, erläuterte der Polizeisprecher. Vor Ort könne es lediglich kurzfristig zu Straßensperrungen kommen.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Letztmalig in der Region Nordhessen war die Kanzlerin im Jahr 2017. Im April 2017 war Angela Merkel zu Gast bei der Einweihung des neuen Forschungszentrums der Firma Viessmann in Allendorf/Eder. Auf dem Weg dorthin machte sie einen kurzen Zwischenstopp am Kassel Airport in Calden. Auf dem Flughafen stieg sie von einer Maschine der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums in einen Helikopter der Bundespolizei Fuldatal um. Im September 2018 sprach sie drei Tage vor der Bundestagswahl auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung auf dem Domplatz in Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis).

Angela Merkel in Kassel: Anmeldung für Veranstaltung im La Strada

Für die Kundgebung in Kassel ist eine Anmeldung der Zuhörer erforderlich. Der Einlass ist nur mit einer gültigen Einlasskarte möglich. Es wird laut Westerburg stichprobenartig Taschenkontrollen geben. Rucksäcke und Taschen dürfen nicht größer als DIN A4 sein.

Wer zur Veranstaltung kommen möchte, kann sich jetzt im Internet und via Telefon dafür anmelden. Anmeldung im Internet: Dort gibt man in einem Formular unter anderem folgende Daten an:

Name

Mailadresse

Anschrift

Zahl der Begleitpersonen (es gibt nur die Auswahl zwischen 0 und 1 - also kann man maximal eine Person als Begleitung mitnehmen)

Die Anmeldung ist kostenlos. Wenn man das Formular ausgefüllt hat, bekommt man anschließend einen achtstelligen Zugangscode. Diesen Code trägt man auf der Website ein, um die Anmeldung zu vollenden. Die Karten für den Einlass gibt es zum Schluss ebenfalls auf digitalen Weg: und zwar per Mail. Das ist die Seite, auf der Sie sich für den Besuch von Angela Merkel in Kassel anmelden können: www.diekanzlerinkommt.de

Anmeldung per Telefon: Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann aber ebenfalls Karten bestellen - und zwar telefonisch. Unter der Telefonnummer 0611/1665 519 erreichen Sie Petra Köberich. Sie ist die Referentin der CDU Hessen. Über einen Anruf bei Köberich wird schließlich in die Wege geleitet, dass die Karten per Post verschickt werden.

Kanzlerin in Kassel: Hier ist das La Strada