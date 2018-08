Tausende sangen mit Wincent Weiss und Max Giesinger

Kassel. Wie ein „Feuerwerk“ war die Stimmung zum Auftakt der Open-Air-Konzertreihe an den Kasseler Messehallen: Am Donnerstag standen Wincent Weiss und Max Giesinger auf der Bühne.

Tausende sangen bei bestem Sommerwetter die bekannten Hits wie „Wunder“ oder „80 Millionen“ der beiden deutschen Pop-Sänger mit. Am heutigen Freitag spielt das Kasseler Duo Milky Chance. Mit dabei sind Freunde der Band wie der Singer/Songwriter Fil Bo Riva, die Indierocker Who Killed The Lynx und junge Musiker der Levi’s Music School Kassel. Das Konzert ist ausverkauft. Am Sonntag spielen die Punkrocker Broilers. Für die Broilers gibt es noch Karten zum Preis von 49 Euro an der Abendkasse.

