Polizeikontrolle: Mann fällt mit gefälschten Papieren auf

Ein 18-Jähriger aus Kassel fiel am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle auf. Er wies sich mit gefälschten Papieren aus.

Laut Mitteilung der Polizei war der Fahrer gegen 12.15 Uhr in der Frankfurter Straße in Kassel unterwegs. Er fuhr mit seinem schwarzen BMW vom Parkplatz eines Supermarktes. Dabei hatte er verbotenerweise ein Mobiltelefon in der Hand.

Die Polizisten stoppten den Wagen und überprüften den Fahrer. Der 18-jährige Kasseler gab den Polizisten einen britischen Führerschein. Angeblich sei er kürzlich erst von Großbritannien nach Deutschland eingereist, das Fahrzeug sei auf einen Freund zugelassen und seine sonstigen Ausweispapiere befänden sich noch in England.

Als sich der Mann in Widersprüche verstrickte, durchsuchte die Polizei sein Auto und fand dabei neben einem gefälschten britischen Ausweis auch noch einen echten Personalausweis. Anhand dessen stellte sich heraus, dass der Fahrer noch nie im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen ist. Der Fahrer muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten.