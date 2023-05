E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall auf Frankfurter Straße der Fuß abgetrennt

Von: Bastian Ludwig

Spur der Verwüstung: Der Ford Mustang stieß gegen den E-Scooter und die Ampel an der Frankfurter Straße. © Hessennews.tv

Zu einem schweren Unfall kam es am Pfingstwochenende auf der Frankfurter Straße. In dessen Folge wurde einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Kassel der Fuß abgetrennt.

Kassel - Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Samstagnachmittag in Höhe der Einmündung Heinrich-Heine-Straße. Dort soll sich gegen 17.30 Uhr der E-Scooter-Fahrer in Höhe der dortigen Fußgängerampel befunden haben. Zu diesem Zeitpunkt kam ein 37-jähriger Kasseler mit seinem Ford Mustang aus Richtung Weinberg in Richtung Auestadion gefahren.

Frontal erfasst: Die Beschädigungen auf der Windschutzscheibe zeugen vom Zusammenstoß. © Hessennews.tv

Der Autofahrer soll in Höhe der Einmündung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In der Folge sei er dann mit dem E-Scooter-Fahrer frontal zusammengestoßen. Auch die Ampelanlage, die auf dem Gehweg steht, wurde beim Aufprall komplett zerstört.

Schwerer Unfall in Kassel: E-Scooter-Fahrer verliert Fuß

Während der 19-jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der Autofahrer offenbar unverletzt. Warum der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, dazu wollte die Polizei noch keine Angaben machen. Dies müsse erst noch geklärt werden. Andere Medien hatten darüber berichtet, dass der Ford Mustang-Fahrer einem Auto habe ausweichen müssen, dass aus der Heinrich-Heine-Straße gekommen sei. Dies wollte die Polizei so aber bislang nicht bestätigen.

Zur Klärung des Unfallhergangs ist bereits ein Gutachter eingeschaltet worden. Damit dieser die Unfallspuren aufnehmen konnte, war die Frankfurter Straße im Unfallabschnitt bis 21.55 Uhr gesperrt gewesen. Die Polizei will sich zu weiteren Details äußern, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. (Bastian Ludwig)

