Sensoriklabor am Auedamm wird auf Buga-Gelände erweitert: Spielerei oder nützlich?

Von: Bastian Ludwig

Eine Station des Aurea-Sensoriklabors am Auebad: Wer den QR-Code auf den Stelen einscannt, bekommt von Klaus-Peter Haupt eine Einführung zum jeweiligen Sensor, aber keine konkreten Messdaten. © Bastian Ludwig

Im März wurde das Sensoriklabor Aurea am Auedamm eröffnet. Der Aufbau hat 250.000 Euro gekostet. Aber wird das digitale Angebot überhaupt genutzt?

Kassel – Seitdem der Sommer in Kassel ausgebrochen ist, zieht es wieder täglich Hunderte Menschen an den Auedamm: ins Freibad, in die Rudervereine und Restaurants oder einfach nur zum Entspannen an die Fulda. Dabei kommen die Massen an den grauen Informationsstelen vorbei, die seit Ende März im Bereich des Auebades stehen. Sie gehören zum Aurea-Sensoriklabor, das für 250 000 Euro von der Stadt aufgebaut wurde.

Wir wollten wissen, ob der Eindruck stimmt, dass bisher erst wenige das Angebot nutzen, das etwa Zahlen zur Wasserversorgung der Bäume am Auedamm, dem Fuldapegel, der Belegung der Behindertenparkplätze am Auebad und zur Luftfeuchtigkeit im Bad liefert.

Nach Zahlen der Stadt haben seit der Eröffnung des Sensoriklabors Aurea – eine Kombination aus Aue und Areal – im Schnitt etwa acht Personen pro Tag die QR-Codes auf den Stelen mit ihrem Smartphone aufgerufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Schulklassen im Rahmen des Unterrichts zum Labor geführt wurden.

Aber woran liegt das bisher verhaltene Interesse? Möglicherweise daran, dass sich das Angebot und sein Nutzen nicht sofort für Passanten erschließen. Zwar gibt es Informationstafeln, die kurz erklären, worum es bei dem Labor geht, doch die Relevanz wird daraus nur bedingt deutlich. So ist etwa die Belegung der beiden Behindertenparkplätze auch ohne Smartphone mit einem Blick erkennbar.

Aber vielleicht helfen dabei die QR-Codes weiter. Doch wer die Codes auf den Stelen aufruft, auf dessen Smartphone schwebt das digitale Abbild von Klaus-Peter Haupt – dem kürzlich verstorbenen Leiter der Bildungsinitiative Future Space und des Schülerforschungszentrum Nordhessen. Der ehemalige Physiklehrer hatte mit der Stadt und den Städtischen Werken das Labor entwickelt. Haupt erzählt in seinen Kurzeinführungen, welche Daten der jeweilige Sensor sammelt.

Wer aber konkrete Zahlen sucht – etwa zum Verkehrsaufkommen auf dem Auedamm – muss den Wartebereich im Auebad besuchen, wo einzelne Daten auf zwei Monitoren ausgespielt werden. Alternativ gibt es diese im Internet: kassel-aurea.de. Eine Einordnung der Zahlen fehlt aber auch dort mitunter. Welche Bodenfeuchte ist normal? Welches Verkehrsaufkommen ist überdurchschnittlich?

Auf HNA-Anfrage teilt die Stadt mit, dass sich das Labor noch im Aufbau befinde. Aktuell werde eine App entwickelt, mit der die Messwerte auf dem Smartphone anschaulich dargestellt werden sollen. Bis Ende 2023 soll die App verfügbar sein. Auch sei geplant, die Daten in einen Kontext zu stellen, damit der Nutzer sie bewerten kann. Was die Auslastung der zwei Behindertenparkplätze angehe, handele es sich um ein Testfeld für die Sensortechnik. Auf diese Weise solle geprüft werden, ob künftig die Auslastung aller Behindertenparkplätze im Stadtgebiet erfasst werden könnte. So ließen sich freie Stellplätze konkret verorten. Zudem werde Nutzern gezeigt, wie Sensoren für die Stadtentwicklung eingesetzt werden können.

Die Präsentation im Wartebereich des Auebades – dem „Showroom“ – werde zeitnah verbessert. Zudem werde das Sensoriklabor noch in diesen Sommer auf das Buga-Gelände ausgeweitet. Dabei werden weitere Kosten entstehen, die zu 65 Prozent aus dem Bundesförderprogramm Modellprojekte Smart Cities finanziert werden. Den Rest der Summe trägt die Stadt.