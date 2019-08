Der Sportsmann der Uni Kassel: Hochschulsport-Chef geht in Ruhestand

Gerhard Blömeke-Rumpf war 42 Jahre an der Uni

Golf und Badminton sind seine Lieblingssportarten: Gerhard Blömeke-Rumpf war über 40 Jahre lang für den Hochschulsport der Uni Kassel zuständig.

Fit wie ein Turnschuh in den Ruhestand: Gerhard Blömeke-Rumpf ist auch mit 63 Jahren sportlich in Topform – von Berufs wegen. Mehr als 35 Jahre war er für den Hochschulsport an der Uni Kassel zuständig. Mit ihm verabschiedet sich auch ein Urgestein am Institut für Sport.