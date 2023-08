Süßes am Königsplatz im neuen Café Himbeerblau

Von: Axel Schwarz

Nein, das ist nicht schon wieder ein Ketten-Konzept: In ihrem Café Himbeerblau am Königsplatz bieten Ilona Semmelrodt und Christian Fröhlich Kuchen-Klassiker und moderne süße Kreationen an, die in der Backstube ihres „Café am Brauhaus“ in Hessisch Lichtenau entstehen. © Axel Schwarz

Hinter dem Café an der Südkurve des Königsplatzes in Kassel stehen Betreiber aus der regionalen Nachbarschaft. Im Sortiment sind Kuchenklassiker ebenso wie süße Zeitgeist-Kreationen.

Kassel – Moment mal – blaue Himbeeren? Der Name des neuen Cafés Himbeerblau an der Südkurve des Königsplatzes macht schon mal neugierig. So zeitgemäß durchgestylt wirkt der werbliche Auftritt, dass man gleich vermutet: Da hat sich wohl wieder so ein bundesweites Gastro-Kettenkonzept in der Innenstadt niedergelassen.

Doch weit gefehlt: Es sind bodenständige Cafébetreiber aus der Region, die nun den Sprung an den Königsplatz gewagt haben. In Hessisch Lichtenau sind Ilona Semmelrodt und Christian Fröhlich mit ihrem „Café am Brauhaus“ schon seit 2001 eine feste Größe, wenn es um handwerkliche Kuchen, Torten und andere süße Backwaren geht.

Dort haben die Konditorin und der Quereinsteiger mit Barista-Ausbildung nach eigenen Angaben auch Kunden, die aus dem Raum Kassel sonntags zum Kuchenholen kommen. Schon länger hatten die Betreiber daher mit dem Gedanken gespielt, in der Stadt ein Zweitcafé zu eröffnen. Ilona Semmelrodt kannte und mochte das Café Mocca, das bis 2017 in dem Ladenlokal am Königsplatz war – so etwas an so einem Standort wäre ideal, war die Idee.

Im vergangenen Jahr hatte das Paar eher zufällig registriert, dass die Imbissbar-Kette Dean & David als Mietnachfolger inzwischen aus dem Laden ausgezogen ist. Einige Monate überlegten die beiden, Inflation und Energiekrise bremsten den Elan zunächst. Aber „eigentlich war klar, wir müssen das jetzt machen“, sagt Ilona Semmelrodt.

Mit geringem Umbau-Aufwand und einem zeitgeistig-frischen Farb- und Einrichtungskonzept ist das Café schließlich vor vier Wochen an den Start gegangen. Der Name „Himbeerblau“ war Christian Fröhlich irgendwann mal in anderem Zusammenhang untergekommen, wie er erzählt. Das sei originell, prägnant und passe zur Konzeptidee, einerseits klassische Kuchen und Torten anzubieten, zugleich aber auch süße Trends mit einer gewissen Instagram-Tauglichkeit im Sortiment zu haben – als Crossover in der Backstube bezeichnet Ilona Semmelrodt dies und bringt es auf die Formel: „Bei uns gibt es einen Flat White, aber ebenso das Kännchen Kaffee.“

In der verführerischen Kuchentheke spiegelt sich das wider, dort stehen vegane Süßigkeiten und die farbenfrohe Mango-Basilikum-Schnitte neben Evergreens wie Käsekuchen, Schwarzwälder Kirsch und Frankfurter Kranz. „Der ist in HeLi stärker gefragt als in Kassel“, hat Ilona Semmelrodt festgestellt. Die Aufgabe sei jetzt, den Publikumsgeschmack am neuen Zweitstandort zu ermitteln. Staubige Dauer-Cookies und geschmacksfade Muffins mit Kindergeburtstags-Deko, die vor allem für Fotos taugen und das Sortiment mancher innerstädtischer Kaffeestube prägen, sucht man bei „Himbeerblau“ aber vergebens.

Dafür gibt es verschiedene herzhafte Pausenbrote, hausgemachte Limonaden sowie diverse Frühstücksvarianten, die man bei schönem Wetter auch auf den gut 30 Außenplätzen am Rande des Königsplatzes genießen kann. Als Nächstes planen die Inhaber, für Gästegruppen jeweils einen üppig gedeckten Frühstückstisch auf Vorbestellung herzurichten.

Das ist natürlich auch an Sonntagen möglich, einem Hauptgeschäftstag für Konditorei-Cafés, die auch Kuchen zum Mitnehmen verkaufen. Sobald die warme Jahreszeit zu Ende gegangen ist, sollen dann auch selbst gemachte Pralinen und handgeschöpfte Schokoladen ins Sortiment einziehen.