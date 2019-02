Betrunken und auf Drogen: Radfahrer beleidigt bei Festnahme Polizisten in Kassel

Ärger in Kassel: Ein völlig berauschter Radfahrer hat in Kassel Polizisten beleidigt.

Ein 35-jähriger Mann, der offensichtlich Drogen konsumiert und Alkohol getrunken hatte, fuhr mit seinem Fahrrad durch die Meißnerstraße in Helleböhn.

Ein späterer Bluttest bestätigte 2,16 Promille. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag gegen 20.30 Uhr.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Radfahrer zunächst gegen einen Betonwürfel fuhr und stürzte. Beim Versuch, wieder aufzustehen, fiel er jedoch erneut hin und beschädigte ein geparktes Auto. Der Schaden am Auto beträgt 500 Euro.

Als der Zeuge den Mann ansprach, wurde er handgreiflich. Auch zufällig anwesende Rettungskräfte, die schlichten wollten, attackierte er durch Tritte. Anschließend flüchtete der Radfahrer in Richtung Leuschnerstraße. Dort wurde der Randalierer, der die Polizisten mehrfach beleidigte, in einem Wohnhaus an der Leuschnerstraße festgenommen.

Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen und sich wegen eines tätlichen Angriffs gegen Polizisten verantworten.

