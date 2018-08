Hund griff Schüler in Kassel an: Panik und vier Verletzte

Solch ein Mischling aus Dobermann und Schäferhund hat am Freitag den achtjährigen Schüler gebissen. Auf diesem Archivfoto handelt es sich um einen anderen Hund.

Kassel. Ein Dobermann-Mischling ist am Freitag auf eine Schulgruppe in Kassel losgegangen. Ein achtjähriger Junge wurde dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein achtjähriger Junge ist am Freitagmittag von einem Hund auf dem Glockenbruchweg in Süsterfeld-Helleböhn angegriffen und gebissen worden. Außerdem wurden drei Mädchen bei dem Angriff verletzt. Das bestätigte Polizeisprecher Torsten Werner auf Anfrage.

Die Kinder gehörten zu einer Gruppe von 60 Drittklässlern der Fridtjof-Nansen-Schule. Die Grundschüler seien um 12 Uhr mit vier Lehrern auf dem Weg zu einem neuen Spielplatz am Glockenbruchweg gewesen. Dabei seien sie auch an einem Grundstück vorbei gegangen, auf dem zwei Hunde waren. Dabei handelte es sich um einen Briard, einen französischen Hirtenhund, und um einen Mischling, der – anders als der Briard – zu Besuch war. Der Mischling, ein Mix aus Dobermann und Belgischem Schäferhund, sei plötzlich über den gut einen Meter hohen Zaun gesprungen und hinter den Grundschülern hergelaufen, so Werner.

Daraufhin seien die Kinder in Panik geraten. Sie rannten weg, berichtet Schulleiterin Claudia Laaber. „Bleibt ruhig“, hätten die Lehrer zu den Kindern noch gesagt. Die seien aber gelaufen und hätten geschrien. Der Hund habe dann den achtjährigen Jungen gebissen und nicht mehr von ihm abgelassen, so die Schulleiterin. Ein Lehrer habe versucht, das Tier am Halsband zu packen und von dem Kind wegzuziehen – ohne Erfolg. Erst die Halterin des Hundes habe den Mischling dann von dem Kind wegziehen können.

+ Die Schülergruppe wurde auf dem Glockenbruchweg von dem Mischling angegriffen. © Florian Hagemann

Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich noch am Montag aufhielt. Zwei achtjährige Mädchen stürzten bei der Attacke und schlugen sich die Beine auf. Eine weitere Achtjährige sei von dem Hund am Knöchel verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin aus Kassel wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, so Polizeisprecher Werner. Auch das Ordnungsamt ermittelt, der Hund soll von einem Sachverständigen begutachtet werden.

Zuletzt war es im April zu einer Hundeattacke in Kassel gekommen: Damals hatte ein freilaufender American Staffordshire Terrier eine Frau in Waldau angefallen und schwer verletzt.

