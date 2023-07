Susanne Völker zieht Bilanz - stolz auf Vernetzung

Von: Bettina Fraschke

War sechs Jahre als Dezernentin im Amt: Susanne Völker – hier vor Fridericianum und Staatstheater – spricht über Erfolge und künftige Baustellen der Kasseler Kulturpolitik. © Dieter Schachtschneider

INTERVIEW Kassels scheidende Kulturdezernentin Susanne Völker zieht Bilanz

Kassel – Kulturdezernentin Susanne Völker scheidet nach sechs Jahren aus ihrem Amt. Der neue Oberbürgermeister Sven Schoeller wird das Dezernat selbst mit übernehmen. Ein Rückblick.

Was sehen Sie als Ihren größten Erfolg?

Besonders wichtig ist mir die Entwicklung und Umsetzung der Kulturkonzeption Kassel 2030. Entstanden ist sie mit vielen Akteurinnen und Akteuren, Institutionen, der Politik und Verwaltung. Dass sie Schritt für Schritt umgesetzt wird, lässt mich zufrieden auf diesen Prozess zurückblicken.

Wie schafft das Perspektiven für das Kulturleben?

Der Zeitraum der Realisierung bis 2030 ist noch nicht erreicht, zudem kann sie auf neue Herausforderungen reagieren. Auch wenn vieles umgesetzt werden konnte, gibt es weitere Handlungsfelder und Aufgaben darin.

Vernetzung und Sichtbarkeit sind darin wichtige Kerne. Wie sehen Sie hier den Stand?

Kassel war nie so kooperativ vernetzt wie im Augenblick, sowohl die Kulturszenen untereinander, als auch mit den Institutionen und darüber hinaus. Kultur und kulturnahe Bereiche haben während der Corona-Pandemie sehr gelitten. Ihr Zusammenhalt hat sich aber zu einer wirklichen Stärke entwickelt. Langfristig gebraucht werden Räume, finanzielle Absicherung, Perspektiven und Sicherheit. Da hat sich viel getan, mit neu entstandenen Kulturorten wie dem Musikbunker in Bettenhausen oder dem Onlineportal „Räume für Kultur“. Eine strukturelle Stärkung ist auch, dass die Kulturfördermittel der Stadt seit 2018 mehr als verdoppelt werden konnten und Kassel als eine der ersten deutschen Städte seit 2020 Ausstellungshonorare bereitstellt.

Sie sagen, die Vernetzung wirkt sich auf Kassel insgesamt aus. Wo spürt man das?

In gemeinsamen Zielen und Inhalten. Zum Beispiel gibt es mittlerweile eine gute Zusammenarbeit zwischen den Bereichen der Kultur und der Bildung im Bereich der Kulturellen Bildung. Auch im Themenfeld der Kreativwirtschaft wachsen die Netzwerke mit der lokalen und regionalen Wirtschaft.

Ist der Zusammenhalt noch ein zartes Pflänzchen oder etwas Selbstverständliches?

Selbstverständlich wird und darf er nie sein, weil er immer mit Leben gefüllt werden muss. Aber ein zartes Pflänzchen ist er auch nicht mehr. Es ist eine große Teamleistung und Wirkung dieses Zusammenhalts, dass die Kultur in Kassel so durch die Pandemie gekommen ist. Alle haben gemeinsam mit allen verfügbaren Kräften die Krise bewältigt.

Räume sind ein wichtiges Thema. Was tut sich da?

Die Kommune hat einen klaren Auftrag, Räume für Kultur zur Verfügung zu stellen. Wir haben mit dem Dock 4 einen Kulturort, der sehr gut genutzt wird. Ab September wird es zusätzlich das wiedereröffnete Palais Bellevue geben. Langfristige und temporäre Räume sind ein Schwerpunkt der Arbeit der letzten Jahre gewesen. In der Innenstadt ist die Zusammenarbeit mit den Eigentümerinnen und Eigentümern und den City-Kaufleuten gut, weil es eine gemeinsame Vision und Planung für eine Innenstadtentwicklung gibt. Diese ist fokussiert auf ein Zusammenwirken von Kultur, Einzelhandel, Arbeiten, Wohnen und Aufenthaltsqualität.

In der Kulturszene gibt es einen Generationsumbruch, es gibt neue Akteure. Was brauchen die?

Kassel hat eine gesunde Altersstruktur in den Kulturszenen. Es gibt die Erfahrenen, die viele Schlachten geschlagen haben, und es gibt neue, junge Impulse. Durch Kunsthochschule, Musikakademie, die Tanzfachschule Sozo Visions und andere hat Kassel viel künstlerischen Nachwuchs. Dass die jungen Kreativen in der Stadt bleiben wollen und sich hier vernetzen, ist eine zentrale Aufgabe von kommunaler Kulturpolitik. Das hält die Kultur lebendig. Kultur in ihren Anfängen ist oft fluide, Akteure finden sich, lösen sich wieder. Dafür geeignete Rahmenbedingungen bereitzustellen, ist entscheidend für einen guten Start.

Was macht den Nachwuchs aus?

Bei jungen Künstlerinnen und Künstlern ist der Kollektivgedanke stark, sie arbeiten vielfach prozessual. Damit haben die Sichtbarkeit der Prozesse und die Einladung an die Bevölkerung zur Teilhabe daran zugenommen.

Kollektivität – das führt sofort zur documenta. Was war ihr schlimmster Moment im vergangenen Sommer?

Einen „schlimmsten“ Moment in dieser vielschichtigen Situation zu benennen, ist schwierig. Als am Ende aber klar war, dass es nach den Vorfällen antisemitischer Bildsprache im öffentlichen Diskurs und im Schweigen keine Wendung mehr geben würde, aus der ein positiver Impuls für die d15 hervorgehen konnte, war das für alle Beteiligten ein bitteres Fazit. Gerade auch weil es in Kassel zahlreiche gute und konstruktive, aber eben nicht öffentliche Gespräche gegeben hatte.

Was halten Sie für wichtig in Bezug auf die Neuaufstellung der documenta?

Zentral sind für mich die Freiheit der Kunst und die damit einhergehende Verantwortung sowie das Vertrauen in die Akteure, die diese Freiheit anvertraut bekommen. Kommunikation ist in prozessualen und experimentellen Formaten wie der documenta deshalb enorm wichtig. Ich wünsche der documenta, dass das Vertrauen in die Kuratorinnen und Kuratoren und Künstlerinnen und Künstler nicht noch einmal so stark beschädigt wird, dass es politische Überlegungen in Richtung Zensur gibt – und umgekehrt, dass das Vertrauen der Kuratoren und Künstler in die Öffentlichkeit und öffentliche Kommunikation nicht so beschädigt wird, dass sie sich zurückziehen.

Was ist nötig, damit es mit dem documenta-Institut weitergeht? In der Öffentlichkeit spürt man keinerlei Fortschritte.

Nötig ist ein Ort. Die inhaltliche und wissenschaftliche Arbeit, die im Rahmen der Professuren und vom documenta-Archiv bereits geleistet wird, ist gut, aber es gibt dafür bisher zu wenig Wahrnehmung, weil es noch keinen Ort gibt. Ein Innenstadtstandort ist wünschenswert.

Welches sind die wichtigsten Baustellen für die Kultur in Kassel?

Ich halte es für unerlässlich, weiterhin einen starken Fokus auf die freie Kultur zu lenken. Darin steckt eine Kraft, die sich positiv auf die ganze Stadt auswirkt. Das heißt nicht, dass die Institutionen weniger Beachtung verdient hätten. Wir haben derzeit ein unglaublich agiles, sich in die Stadt öffnendes Staatstheater und vielfältige Museen und Galerien. Eine Besonderheit ist auch die sich rasant entwickelnde Tanzszene, sowohl mit Tanz Kassel am Staatstheater, als auch mit einer sich vernetzenden freien Tanzszene.

Wie ist der Stand bei der Suche nach einer Ersatzspielstätte fürs Staatstheater?

Wir sind in guter Abstimmung mit dem Theater und weit fortgeschritten darin, den Bedarf zu klären. Ziel war immer, nicht zwingend die schnellste, sondern die beste Lösung zu finden. Vor diesem Hintergrund sind Orte im Fokus, die für das Musiktheater interessant zu bespielen sind und nicht nur eine Hülle bilden. Ich bin zuversichtlich, dass bald dazu kommuniziert wird.

Die Frage wäre jetzt, wie die Abstimmung mit dem Land Hessen läuft ...

Das Staatstheater ist eine Aufgabe, die von beiden Trägern sehr ernst genommen wird. Die Sanierung ist umfassend und auf Langfristigkeit angelegt. Das zeigt, wie wichtig der Standort Kassel als eines von drei Staatstheatern in Hessen ist. Es ist für einen innovativen Musiktheaterbetrieb nicht ganz einfach, eine adäquate Ersatzspielstätte zu finden. Wir arbeiten gemeinsam mit größtem Engagement daran.

Der Kulturbeirat hat schon einmal getagt. Dieses Gremium ist ein Stück weit Ihr Baby, das Sie in die Welt entlassen. Wie ist er aufgestellt?

Ich setze großes Vertrauen in den Kulturbeirat, nicht zuletzt, weil seine Mitglieder für die freien Szenen direkt von den Kulturakteuren gewählt sind. Zudem sind die Leitungen der großen Kulturinstitutionen, die Politik und Verwaltung vertreten. Es ist das Gremium, in dem tatsächlich alle an einem Tisch sitzen. Ich bin sehr froh, dass er einen repräsentativen Querschnitt der Kasseler Kultur abbildet und sehr engagiert seine Arbeit aufgenommen hat. Es ging herzlich und vorwärtsgewandt los.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit im Magistrat und allgemeiner im politischen Feld erlebt?

Ich war in meinen Zielen immer insofern vorhersehbar, als dass meine Agenda mit der Kulturkonzeption transparent war. Jeder konnte jederzeit nachlesen, woran ich arbeite und was ich vorhabe. Mein Verständnis von Kulturpolitik ist von der Betonung der Kultur geprägt. Ich habe in der Politik die Erfahrung machen dürfen, dass fraktionsübergreifend die Arbeit an den Inhalten – und das ist ja, worum es eigentlich geht – getragen war von einer hohen Konstruktivität.

Sie hatten als parteilose Dezernentin keine Hausmacht oder Lobby, weil keine Partei hinter Ihnen stand. War das ein Nachteil oder haben Sie darin einen Vorteil gesehen?

Ich habe es immer als Vorteil empfunden, mit allen inhaltlich sprechen zu können, ohne dass eine Parteizugehörigkeit ein Hinderungsgrund gewesen wäre. Das heißt aber auch, dass man argumentativ überzeugen muss.

Im Kulturausschuss ist die Atmosphäre ausgesprochen sachlich.

Das stimmt. Am Anfang wurde ich noch ein wenig „getestet“. Als aber für alle erkennbar war, dass es uns um die gemeinsame Sache geht, hatten wir ein sehr gutes, konstruktives Verhältnis in der Kulturpolitik.

Welche Lektion haben Sie gelernt – als Museumsleiterin und Kulturmanagerin, die in die Kommunalpolitik wechselt?

Man benötigt in der Politik vor allem eine Haltung, Geduld und Humor. Geduld war zuvor nie so ganz meine Stärke, was sich auch darin widerspiegelt, dass ich gern Aufbauarbeit leiste. Die Grimmwelt war ein intensives und auch schnelles Projekt. Es macht mir Spaß, Dinge mit einer hohen Energie umzusetzen. In der Politik haben Entscheidungsprozesse manchmal eine andere Geschwindigkeit. Dann dranzubleiben und diese Prozesse gemeinsam voranzubringen, fordert ein anderes Maß an Geduld als Projektarbeit. Da hilft dann manchmal Humor.

Viele bewundern Ihre Präsenz – Sie sind praktisch jeden Abend auf Terminen zu sehen. Inwiefern war Ihnen das ein Anliegen?

Ich mache das wirklich gern. Ich freue mich, Theater und Konzerte zu erleben, mit Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist ein großes Privileg.

Spüren Sie Bitterkeit, weil Sie gezwungen sind aufzuhören? Oder sagen Sie sich, die Verhältnisse sind eben so, jetzt beginnt etwas Neues?

Bitterkeit empfinde ich überhaupt nicht. Ich bin dankbar für das, was ich in sechs Jahren erleben durfte und was erreicht werden konnte. Ich schaue auch mit Zuversicht nach vorn. Die Energien, die freigesetzt wurden, sind ja nicht weg – weder für die Kasseler Kulturszenen, noch für mich. Das gibt auch mir etwas mit auf den Weg.

Aber Sie genießen hohe Anerkennung und viele fragen sich, warum Sie eigentlich aufhören müssen. Auch die Kulturschaffenden haben sich entsprechend zu Wort gemeldet.

Für diese Wertschätzung bin ich überaus dankbar und fühle mich davon getragen. Aber das ist eben auch Politik, das ist Demokratie, und ich bin sehr froh, dass wir in einer Demokratie leben.

Wo geht Ihre Reise hin?

Ich weiß es noch nicht. Ich möchte die Dinge ordentlich zu Ende zu bringen, vernünftig abschließen und übergeben. Danach atme ich mal aus, dann wieder ein. Dann schaue ich in die Zukunft.

Dr. Susanne Völker (44) kam in Dresden zur Welt und studierte in Hamburg und Wien Kunstgeschichte, Philosophie, Jura und Museumsmanagement. Völker leitete die städtischen Museen in Calw im Schwarzwald, ehe sie 2012 nach Kassel wechselte, um die neue Grimmwelt aufzubauen und zu leiten. Seit 2017 war sie Kulturdezernentin.

Von Bettina Fraschke und Mark-Cristian von Busse