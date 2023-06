Symbole verwirren: Dies ist kein Fahrradweg

Von: Christina Hein

Teilen

Einladend: Das Fahrradsymbol kennzeichnet den Abschnitt auf der Promenade an der Goethestraße nicht als Radweg. Radfahrer dürfen hier nur Schritt-Tempo fahren. © Mirko Konrad

Fußgänger und Radler müssen sich Goethe-Promenade teilen, denn sie ist eine Fußgängerzone. Symbole in der Bepflasterung suggerieren fälschlicherweise einen Fahrradweg.

Vorderer Westen – Das Herzstück der vor zehn Jahren realisierten Umgestaltung der Goethestraße im Vorderen Westen ist die sogenannte Promenade auf der Nordseite der Straße. Das planerische Konzept, in dem Abschnitt zwischen Murhardstraße und Rudolphsplatz auf einer Breite von 15 Metern nach Möglichkeit eine Verkehrsberuhigung und Platz für Anwohner, Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, ist aufgegangen: Die attraktive Meile, die nicht nur im Sommer belebt ist und von Menschen jeden Alters frequentiert wird, spricht für sich.

Und doch besteht mit den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ein Korrekturbedarf. Was von vielen Menschen zunehmend moniert wird, sind Radfahrer, die mit hoher Geschwindigkeit über die Promenade fahren und dabei manchmal sogar Fußgänger aus dem Weg klingeln: weil sie glauben, sich auf einem Radweg zu befinden.

Doch das ist nicht der Fall. Deshalb beschäftigte sich jetzt der Ortsbeirat Vorderer Westen mit dem Thema „Mehr Rücksicht auf der Promenade“. Auf der ausgebauten Goethestraßen-Promenade suggerieren ein Pflasterband und mehrere in den Pflasterbelag eingelassene Piktogramme in Form von Fahrrad-Symbolen fälschlicherweise, dass es sich um einen separaten Radweg handelt. In einem entsprechend flotten Tempo wird der Streifen oft befahren. In Wirklichkeit ist die Promenade aber als Fußgängerzone ausgewiesen. Mit dem Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ sind Radfahrer lediglich zugelassen. Die Fußgänger dürften weder gefährdet noch behindert werden. Darauf wies während der Sitzung der Verkehrsplaner Andreas Schmitz hin. Er befürchtet, dass mit der geplanten Fortführung der Fahrradstraße über die Nebelthaustraße der Druck auf die Promenade durch Radfahrverkehr „weiter erhöht“ wird.

Durch das Pflasterband und Piktogrammsteine sollte der Radverkehr eigentlich kanalisiert werden“, um den Radverkehr aus dem Bereich nördlich des Pflasterbands rauszuhalten und damit die Konflikte mit dem Fußverkehr zu minimieren. Doch viele Radfahrer interpretierten die Zeichen falsch als Hinweis auf eine Fahrradstraße.

„Wie kriegen wir das Problem in den Griff“, fragte Ortsvorsteher Steffen Müller (Grüne) in die Runde. „Der Abschnitt muss unbedingt als Fußgängerzone wahrgenommen werden. Er ist ein Aufenthaltsort, wo Fahrradfahren erlaubt ist“, sagte Mario Lang (SPD). Die Ortsbeiratsmitglieder waren sich einig, dass die Fahrradfahrer dort ungehindert Platz haben sollten. Aber das Zusammenleben mit Fußgängern müsse sich „gedeihlich“ gestalten.

Der Vorschlag von Schmitz, die Piktogramme um Fußgängersymbole zu erweitern oder sie ganz aus dem Pflaster zu entfernen, wurde von den Ortsbeiratsmitgliedern bald verworfen.

Stattdessen einigte man sich darauf, dass es sinnvoll sei, die Route an den vier Zufahrten deutlich, also auf der Fahrbahn farblich, zu markieren und klar darauf hinzuweisen, dass hier eine Fußgängerzone beginnt.

Mit diesem Ansinnen soll sich demnächst das städtische Straßenverkehrsamt befassen.