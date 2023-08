Kasseler Szene belagert Haltestelle an der Mauerstraße

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Trinker treffen sich an der Haltestelle Mauerstraße: Fahrgäste und Passanten der Innenstadt fühlen sich deshalb unwohl. © BF

Die Trinker- und Drogenszene in der Innenstadt steht weiter im Fokus: Fahrgäste, die an der Haltestelle Mauerstraße auf einen Bus warten, fühlen sich mitunter unwohl. Oft halten sich dort Männer und Frauen der Szene auf.

Kassel - Dieses Problem ist nicht neu. Nach Angaben von KVG-Sprecherin Heidi Hamdad hat es deshalb schon öfter „Hinweise“ von Fahrgästen und Fahrpersonal gegeben. Die Situation lasse sich jedoch nicht gänzlich vermeiden, weil Haltestellen Teil des öffentlichen Raumes sind, so Hamdad. „Wir stehen zu dem Thema im Austausch mit städtischen Behörden.“

Die Situation an der Haltestelle „stört uns kolossal“, sagt Sven Martens, Center-Manager des benachbarten City-Points. Man habe wegen der Szene auf diesem öffentlichen Bereich schon mehrfach das Gespräch mit der Stadt gesucht. „Uns sind ja dort die Hände gebunden“, so Martens, der seit Mai 2022 das Center in Kassel leitet. In diesem Zeitraum sei die „desolate Situation“ an der Haltestelle aber nicht besser geworden. Die Stadt scheine in dieser Hinsicht „sehr träge“ zu sein. Auch bei der Forderung, eine „waffenfreie Zone“ in der Innenstadt einzuführen, passiere nichts. Vor allem bei guter Wetterlage treffen sich regelmäßig viele Personen der Drogen- beziehungsweise Substitutionsszene auf und rund um den Lutherplatz (Treppenbereich vor dem Lutherplatz und Bereich vor dem gegenüberliegenden Rewe), so ein Sprecher der Stadt. Die Personen pendelten in der Regel zwischen dem Friedrichsplatz, Königsplatz und Lutherplatz – wobei der Lutherplatz am stärksten frequentiert sei. Es gebe regelmäßige Kontrollen des Ordnungsamts und gemeinsame Kontrollen mit der Landespolizei, so der Sprecher der Stadt. „Auffälligkeiten oder ein besonderes Einsatzgeschehen, das über das übliche Maß in der Szene hinausgehe, ist derzeit nicht festzustellen.“

Die Szene bewege sich seit Jahren aus Sicht der Polizei auf einem gleich hohen Niveau, sagt Polizeioberrat Holger Weichseldorfer, Leiter des Reviers Mitte. „Das macht die Sache aber nicht besser.“ Er geht davon aus, dass sich täglich um die 150 der Szene zugehörigen Menschen in der Innenstadt aufhalten. Aus Sicht der Polizei wäre es gut, wenn es eine Waffenverbotszone am Stern gebe und die Videoüberwachung in der Stadt an jenen Stellen auszuweiten, wo viel gedealt wird. „Das ist aber eine politische Entscheidung, auf die wir keinen Einfluss haben“, so Weichseldorfer.

Laut Weichseldorfer beschäftigt die Szene die Polizei nicht täglich. Die Polizei müsse aktuell vielmehr Diebstahlsanzeigen aufnehmen. In der Innenstadt hätten Diebstähle massiv zugenommen. 2020 gab es 1028 Anzeigen, 2021 waren es 762 (bedingt durch Corona) und im vergangenen Jahr 1661 Anzeigen. Die Tendenz in diesem Jahr sei ähnlich hoch. Falko Groß, Inhaber von Rewe an der Mauerstraße, bestätigt diese Entwicklung. (use)