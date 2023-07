Ausschuss zum Mord an Walter Lübcke: Landtag streitet über Abschlussbericht

Von: Matthias Lohr

Drei Jahre lang wurden der Mord an Walter Lübcke und die Arbeit der Sicherheitsbehörden aufgearbeitet: Mitglieder des Untersuchungsausschusses im hessischen Landtag. © Sebastian Gollnow

In der Debatte über den Abschlussbericht zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war sich der hessische Landtag uneinig. Die Handlungsempfehlungen sind aber eindeutig.

Wiesbaden/Kassel – Nach drei Jahren Arbeit im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fällt das Urteil von Holger Bellino eindeutig aus. In der Debatte des Landesparlaments über den von ihm verfassten Abschlussbericht sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Wiesbaden: „Die Tat war durch die Sicherheitsbehörden nicht zu verhindern.“ Und er kam zu dem Schluss: „Unsere Sicherheitsbehörden weisen keine strukturellen Mängel auf.“

In der Opposition sieht man das zumindest zum Teil anders, wie auch am Mittwoch wieder deutlich wurde. Für die Familie Lübcke wäre es ein wichtiges Zeichen gewesen, wenn es einen einheitlichen Abschlussbericht gegeben hätte, wie sie am Dienstag mitgeteilt hatte.

Einen Text aller demokratischen Parteien gibt es jedoch nicht, weil die CDU den bereits im März vorgelegten Abschlussbericht des vom Gremium festgelegten SPD-Berichterstatters Gerald Kummer als fehlerhaft bezeichnet hatte. Nicht nur SPD-Fraktionschef Günter Rudolph ist sich sicher, dass Bellino von Anfang an seinen eigenen Bericht vorlegen wollte: „Das ist ein schwerer Tabubruch.“ Auch sonst widersprach der Sozialdemokrat aus Edermünde Bellino. Die Frage, ob die Ermordung Lübckes durch den Kasseler Rechtsextremisten Stephan Ernst 2019 hätte verhindert werden können, sei seriöserweise nicht zu beantworten (auch wenn alle drei im Ausschuss befragten CDU-Innenminister zum selben Schluss wie Bellino gekommen waren).

Nicht nur die Sperrung von Ernsts Akte sei ein schwerer Fehler gewesen. Wie schon bei der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU habe das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) die rechte Szene in Nordhessen nicht im Fokus gehabt. Die Verantwortung für all die Fehler tragen laut Rudolph die ehemaligen CDU-Innenminister Volker Bouffier und Boris Rhein sowie ihr amtierender Nachfolger Peter Beuth.

Bellino wiederum warf Rudolph und Teilen der Opposition vor, Nebelkerzen zu werfen. Die Aktensperrung habe keinerlei negative Auswirkungen gehabt. Zudem habe es keine Möglichkeiten gegeben, den späteren Täter zu observieren. Dies hatte im Ausschuss auch Dieter Killmer, Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof, gesagt. Die Ausstattung der Sicherheitsbehörden hat sich laut Bellino massiv verbessert.

Wie andere Redner erinnerte Grünen-Obfrau Eva Goldbach an die Hetz- und Hasskampagne, der sich Lübcke nach einer Bürgersammlung 2015 in Lohfelden ausgesetzt sah, wo er die Flüchtlingspolitik gegen Kritiker verteidigt hatte. Zwar seien die Bedrohungen der Polizei bekannt gewesen, aber sie seien nicht mit Ernst und dessen Freund Markus H. in Verbindung gebracht worden. Es kam zu keiner Strafanzeige. Goldbach zitierte Walter Lübckes Sohn Christoph, der gefordert hatte, dass man gemeinsam Flagge zeigen müsse, wenn jemand angegriffen werde.

Obwohl es nun neben dem Abschlussbericht drei eigene Berichte von SPD/FDP, AfD und Linken gibt (sogenannte Sondervoten), ist man sich bei den Handlungsempfehlungen weitgehend einig: eine bessere Ausbildung für Mitarbeiter des LfV, eine bessere Unterstützung für Opfer rechter Gewalt sowie Einsatz gegen Hass und Hetze. Nur die Linke will den Verfassungsschutz abschaffen. Deren Obmann Torsten Felstehausen (Kaufungen) sah beim LfV ein „massives tödliches Versagen“.

Matthias Büger (FDP) kritisierte, dass Bellinos Abschlussbericht nicht mehr ein Zitat von Lübcke vorangestellt ist, sondern Worte von Ex-Ministerpräsident Bouffier. Dies sei ein „stilistischer Tiefpunkt“. Beobachter sind sich wiederum einig, dass dieser Ausschuss kein Höhepunkt der demokratischen Aufklärungsarbeit war. (Matthias Lohr)