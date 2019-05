Täter brechen in Rohbau in Wehlheiden ein

Wehlheiden – In einen Rohbau an der Karl-Kaltwasser-Straße (Wehlheiden) sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingestiegen. Sie brachen mehrere Bautüren auf und stahlen sämtliche Makita Akku-Werkzeuge einer Baufirma, teilt Polizeisprecherin Tabea Spurek mit.

Der Geschäftsführer der bestohlenen Baufirma gab an, dass er und seine Mitarbeiter am Dienstag gegen 18 Uhr die Baustelle verlassen haben. Die gestohlenen Maschinen hätten sie in einem Lagerraum, der mittels einer Stahltür verschlossen wurde, aufbewahrt. Als die Arbeiter am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf die Baustelle kamen, stellten sie fest, dass die Täter zwei Stahlbautüren verbogen und aus ihrer Klemmvorrichtung im Mauerwerk gerissen hatten.

Neben den gestohlenen Akku-Werkzeugen (wie Akkuschrauber, Winkelschleifer) nahmen die Einbrecher noch sieben Duschabflussrinnen aus Edelstahl vom Hersteller Vigour mit. Die Höhe des geschätzten Stehlguts beläuft sich auf 2000 Euro. Durch das Aufbrechen und Umbiegen der Türen ist der Baufirma ein Schaden von 1000 Euro entstanden.

Hinweise: Tel. 05 61/9100.