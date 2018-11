Täter machten sich an Türen zu schaffen.

Unbekannte Täter haben vergeblich versucht, in der Nacht zum Montag die Eingangstüren von fünf Wohnhäusern in Bad Wilhelmshöhe aufzuhebeln.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Monique Düker verständigte eine Bewohnerin aus der Auguste-Förster-Straße gegen 19 Uhr die Polizei. Sie habe Hebelspuren an der Haustür und Terrassentür festgestellt.

Bei der Spurensuche stellte die Streife fest, dass nicht nur das Haus der Frau betroffen war, sondern auch die weiteren vier Reihenhäuser der Nachbarn. Nach einer Befragung der Bewohner ergab sich eine Tatzeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr.

In allen Fällen hebelten die Täter vergebens an den Haustüren und verursachten so einen geschätzten Gesamtschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags. Aus welchen Gründen die Einbrecher letztlich von ihrem Vorhaben abließen, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise: Tel. 05 61/9100. (use)