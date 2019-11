Täter schlägt Opfer die Faust ins Gesicht

Zeugen gesucht

Harleshausen – Ein 24-jähriger Mann aus Kassel wurde am vergangenen Donnerstag, 14. November, auf einem Bürgersteig in Harleshausen von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Erst als eine Zeugin hinzukam, ließ der Schläger das Opfer, das auf dem Boden lag, in Ruhe und flüchtete. Das hat die Polizei erst jetzt mitgeteilt.