Tag der Organspende: Elke Schminke lebt mit einer Spenderniere

Von: Anna-Laura Weyh

Elke Schminke aus Wabern lebt seit 15 Jahren mit einer Spenderniere und engagiert sich in einer Selbsthilfegruppe für nierenkranke Menschen. © Anna Weyh

Die Zahl der Organspenden ist rückläufig. Der Tag der Organspende am 3. Juni soll danken und aufklären. Menschen bekommen dadurch eine zweite Chance – wie Elke Schminke aus Wabern.

Kassel – Bis zu ihrer Schwangerschaft denkt Elke Schminke, sie ist gesund. Dann verschlechtert sich ihr Zustand plötzlich. Ein Ultraschall zeigt: Elke Schminke leidet an Zystennieren – ebenso wie ihre Mutter und ihr Bruder, später auch ihr Sohn und ihr Neffe.

Durch die erbliche Systemerkrankung wächst die Niere durch Zysten immer weiter und verdrängt andere Organe. Irgendwann hört sie auf zu arbeiten, und es droht totales Nierenversagen. Seit 15 Jahren lebt Elke Schminke nun mit einer Spenderniere. Zum bundesweiten Tag der Organspende am 3. Juni sagt die 65-Jährige: „Ein unbeschwertes Leben gibt es auch mit Spenderorgan nicht. Aber es ist eine große Erleichterung und eine zweite Chance.“



Elke Schminke muss ab ihrer Schwangerschaft im Jahr 1986 regelmäßig zum Nephrologen, damit die Krankheit engmaschig beobachtet wird. Ihr Blutdruck steigt jedoch weiter, ebenso der Kalium- sowie der Phosphatspiegel. 14 Jahre lang geht es gut, dann lässt die Nierenfunktion der Wabernerin nach, Vergiftungserscheinungen beginnen. Sie ist auf die Dialyse angewiesen.



„Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich war ständig müde, die Leistungsfähigkeit ließ wahnsinnig nach“, sagt sie. Jede Woche verbringt sie drei Mal fünf Stunden mit der Blutreinigung. Nach vier Wochen fühlt sie sich endlich besser – aber einfach ist das Leben mit der Dialyse nicht: „Es ist wie ein Marathon für den Körper, die Belastung ist hoch.“



Infostand in Galeria Die Interessengruppe der Nierenkranken Nordhessen und der Verein Deutsche Leberhilfe sind am Samstag, 3. Juni, zum Tag der Organspende in der Kasseler Galeria, 1. OG, neben dem Servicepoint der Stadt Kassel vertreten. Von 11 bis 15 Uhr informieren Mitglieder der Selbsthilfegruppen über das Thema Organspende und verteilen Infomaterial. „Aus der Betroffenheit versuchen wir Ansprechpartner für andere zu sein“, sagt Maria Dippel (Leberhilfe, Kontakt: 05 61/88 64 92, Mail: mariadippel@gmx.de). „Jeder sollte darüber nachdenken, ob er Organe spenden möchte, und seine Entscheidung kommunizieren. Damit nicht Angehörige diese Entscheidung treffen müssen“, sagt Renate Konrad (Gruppe Nierenkranke, Kontakt: 0 56 62/63 03, Mail: rera.konrad@t-online.de).

Manche Betroffenen haben mit Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Muskelkrämpfen zu tun. Das Herz und die Knochen leiden. Trotzdem ist Elke Schminke dankbar für diese Therapie und sagt: „Menschen, bei denen ein anderes Organ versagt, haben es viel schwerer. Wir haben eine Maschine, die uns am Leben hält. Die, die ein Herz oder eine Leber brauchen, haben das nicht.“



Ein Team aus Ärztinnen und Ärzten hat ihre rechte Zystenniere 2006 herausgenommen, weil sie Probleme bereitet hat – diese wiegt damals 3,5 Kilogramm. Zum Vergleich: Bei einem gesunden Erwachsenen wiegt eine Niere etwa 150 Gramm.



Die Dialyse ist keine dauerhafte Lösung für Menschen mit Nierenversagen. Bei Elke Schminke hat sie aber dabei geholfen, die Wartezeit von acht Jahren acht Monaten und acht Tagen auf ein Spenderorgan zu überbrücken. Als die neue Niere transplantiert wird, arbeitet sie zwar auf dem OP-Tisch, dann aber nicht mehr. In Elke Schminkes Körper lagern sich 10 Liter Wasser an. „Zum Glück hat die Niere irgendwann durch die Wassertabletten gearbeitet“, sagt sie.



Seitdem geht es Elke Schminke besser. Sie kann wieder verreisen, ohne sich vor Ort um einen Dialyseplatz kümmern zu müssen. Sie kann trinken und essen, was sie möchte, zählt sie auf. Dennoch betont sie: „Ich bin frei, aber nicht gesund. Ich bin anders krank als vorher und muss auch weiter auf mich achten.“ Regelmäßige Medikamente und ärztliche Untersuchungen gehören weiterhin zu ihrem Alltag.



Und Elke Schminke, die sich auch in der Selbsthilfegruppe für nierenkranke Menschen engagiert, vergisst niemals, was hinter ihrem Spenderorgan steckt: „Ich freue mich darüber, aber irgendwo ist eine Familie, die einen geliebten Menschen verloren hat. Das ist emotional für mich.“

Zahl der Organspenden ist rückläufig

Kassel – Die Zahl der Organspenden und Transplantationen in Deutschland ist rückläufig. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) habe das nicht erwartet, heißt es im neuen Jahresbericht: „Dies ist überraschend, weil sich international überwiegend eine steigende Tendenz bei den Organspendezahlen gezeigt hat.“

Grund für den Rückgang der Organspenden sei laut DSO die Corona-Pandemie. Denn ein positiver Covid-19-Befund sei zunächst noch ein Ausschlusskriterium für eine Organspende gewesen. Mittlerweile sei es aber auch in Deutschland möglich, Organe infizierter Spenderinnen und Spender zu entnehmen.

Dr. Christian Roth, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kasseler Klinikum, sagt aber: „Dass die Zahlen nur mit Corona zu erklären sind, bezweifele ich.“ Denn schon vorher beobachten Expertinnen und Experten einen Abwärtstrend bei Organspenden. Dafür sieht er mehrere Gründe.

Dr. Christian Roth Chefarzt Neurologie Klinikum © Weyh, Anna-Laura

Unter anderem können auch die Patientenverfügungen laut Roth ein Grund sein, dass weniger Menschen Organe spenden: „Viele wollen keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr. Wir beenden dann die Therapie, bevor ein Mensch den Zustand des Hirntods erreicht – etwa weil wir ihn nicht mehr beatmen.“

Denn der Hirntod liege vor, wenn keinerlei Funktion des Gehirns mehr vorhanden ist, gleichzeitig aber der Blutkreislauf nicht unterbrochen wird, sodass die Organe weiterhin funktionieren. „Man kann in seiner Patientenverfügung übrigens auch direkt angeben, dass man Organe spenden möchte“, so Roth.

Insgesamt sei die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland deutlich geringer als in anderen Ländern. Das hänge auch mit der Gesetzeslage zusammen: In Deutschland dürfen Organe nach dem Tod nur dann entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Liegt keine Entscheidung vor, werden die Angehörigen gefragt.

In den meisten europäischen Ländern gilt hingegen die Widerspruchslösung: Hat die verstorbene Person der Organspende nicht ausdrücklich widersprochen, können Organe zur Transplantation entnommen werden. „Für Deutschland halte ich das für schwierig, weil es gesellschaftlich nicht durchsetzbar ist“, sagt der Chefarzt.

Auch in Kassel sehen er und sein Team den Rückgang an Organspenden. Im vergangenen Jahr haben in der documenta-Stadt sieben Menschen 24 Organe gespendet. In Kassel werden Organe nur entnommen und zu Transplantationszentren in Deutschland, aber auch in ganz Europa gebracht. Dort werden sie in die Empfängerinnen und Empfänger eingesetzt. „In diesem Jahr hatten wir im Klinikum schon vier Organexplantationen. Das ist gut, aber wir hatten auch sieben Absagen“, sagt Roth.

Er rät dazu, den eigenen Wunsch zur Organspende auf einem Spendeausweis festzuhalten – darauf kann man auch bestimmte Organe von der Spende ausschließen. Noch wichtiger sei aber die klare Kommunikation mit den Angehörigen. Denn auch eine mündliche Zustimmung reiche aus. „Leider haben sich aber nur die wenigsten Menschen zu Lebzeiten damit auseinandergesetzt“, sagt Roth.

Er beobachtet, dass sich die Familie häufig schwertue, eine Entscheidung über die Organspende zu treffen, wenn der Wunsch der Verstorbenen nicht klar ist. Oft lehnen Angehörige die Organspende dann ab, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie nach dem Willen des Betroffenen handeln.