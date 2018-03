Tag der gesunden Ernährung: So kaufen die Kasseler ein

Gab am Tag der gesunden Ernährung am Rewe-Center im dez Tipps für den gesunden Einkauf: (von links) Die Kasseler Ernährungsberaterin Anja Later mit dem Ehepaar Renate und Hans-Joachim Brunner.

Kassel. Wie gesund kaufen wir ein? Diese Frage haben wir uns an diesem Mittwoch, am Tag der gesunden Ernährung gestellt, und haben die Einkaufswagen der Kasseler genauer unter die Lupe genommen.

Ist die Tiefkühlpizza okay, wenn daneben frisches Gemüse liegt? Wie kann ich mich bewusster ernähren, ohne auf kleine Sünden verzichten zu müssen? Am Tag der gesunden Ernährung haben wir am Mittwoch mit der Kasseler Ernährungsberaterin Anja Later am Rewe-Center im Kasseler Einkaufszentrum "dez" einen Einkaufswagen-Check gemacht und am Ende Schulnoten für die „Gesundheit“ jedes Einkaufs vergeben.

+ Ernährungsexpertin Anja Later, HNA-Redakteur Maik Dessauer und Kunde Herbert Ringlebe beim Einkaufscheck © Schachtschneider

DER MITTELPRÄCHTIGE EINKAUF

Unser erster Kandidat für den Einkaufswagen-Check ist Herbert Ringlebe (83). In seinem Einkaufswagen sind:

eine Tiefkühlpizza

abgepacktes Roggenbrot

Toastbrot

zwei Becher Fruchtjoghurt

Saure Sahne

Salat von der Theke

abgepackter Heringssalat

abgepackter Kartoffelsalat

Das sagt die Expertin: Statt des Fertigjoghurts empfiehlt Later Naturjoghurt mit frischem Obst. Ringlebe, der sich selbst als „mittelprächtiger Koch“ bezeichnet, könne halb fertige Produkte generell mit frischem Gemüse kombinieren. Es sei lobenswert, dass er in seinem Alter noch selbst koche, trotzdem sei der Einkauf optimierungsfähig, sagt Later.

Note: 3

DER ABWECHSLUNGSREICHE EINKAUF

Abwechslungsreich wird es bei Margrit Schlesiger (74):

zwei Tüten Chips

sechs Paprikaschoten

Schmand

Feldsalat

Hüttenkäse

griech. Joghurt mit Honig

Cashewkerne

Studentenfutter

Saure Sahne

Schweineschnitzel und Gehacktes von der Frischetheke

abgepackter Goudakäse Das sagt die Expertin: „Sie hat sich bemüht, frisch einzukaufen – viel Gemüse und Milchprodukte.“ Den griechischen Joghurt mit Honig würde Later aber durch griechischen Naturjoghurt ersetzen. Und auch die Chips seien natürlich nicht gesund. Aber dafür habe sie auch Cashewkerne und Studentenfutter gekauft. „Sie hat sich bemüht, frisch einzukaufen – viel Gemüse und Milchprodukte.“ Den griechischen Joghurt mit Honig würde Later aber durch griechischen Naturjoghurt ersetzen. Und auch die Chips seien natürlich nicht gesund. Aber dafür habe sie auch Cashewkerne und Studentenfutter gekauft.

Note: 2

DER SAISONALE EINKAUF

In Hans-Joachim (80) und Renate (75) Brunners Einkaufswagen haben wir entdeckt:

einen Sack Zwiebeln

abgepackte Hähnchenschenkel

Weichkäse, Harzer Käse, Mozzarella

zweierlei Leberwurst

Aufbackbrötchen

Kräuterbutterbaguette

Ingwer

Schmand

Rotkohl (Konserve)

Sauerkraut (Konserve)

versch. Schokopralinen

Gummibärchen

eine Fl. Sekt (halbtrocken)

Bayerisches Kellerbier

Das sagt die Expertin: Positiv sei trotz Konserven der saisonale Speiseplan mit Sauerkraut und Rotkohl. Ein Minus gibt es für die Wurstwaren mit hohem Fettanteil. Um Muskelabbau zu verhindern, sollten gerade Senioren ihren Eiweißbedarf decken und sich eher fettarm ernähren, sagt Later. Die Schokolade sei okay. Schließlich nahe Ostern und man dürfe sich auch mal was gönnen. Note: 3

DER EXPERIMENTIERFREUDIGE EINKAUF

Interessant wird es bei Herbert Classen (69):

Algensalat von der Theke

Bananen

Trauben

frisches Emmer-Dinkel-Brot

italienischer Schinken

drei Packungen Kaffee

gekochte Ostereier

Schwarzwurzeln im Glas

abgepackte Brötchen

zwei Sechserträger Wasser

Das sagt die Expertin: „Der Einkauf ist sehr experimentierfreudig – vor allem der Algensalat.“ Dieser sei sehr reich an Jod. Insgesamt könne es aber mehr frisches Gemüse sein. Note: 2

DER AUßERGEWÖHNLICHE EINKAUF

Bei Teresita (61) und Walter Müller (64) kommt etwas ganz besonderes auf den Tisch:

Ochsenschwanz, Jungbullen-Querripee und Kalbschnitzel von der Fleischtheke

Suppengrün

Sauerkraut

ein Sack Kartoffeln

Kohlrabi

Rapsöl

Sesamknäckebrot

abgepackte Bagels

Chiasamenbrot

zwei Mangos

eine 5-Minuten-Terrine Das sagt die Expertin: Viel Fleisch von der Theke und keine Standardsachen – das zeuge von hoher Kochkompetenz. Außerdem habe Rapsöl – genau wie Lein- und Walnussöl – ein besonders günstiges Fettsäuremuster. Zwar könnte es auch hier mehr Gemüse sein und die Bagel und die 5-Minuten-Terrine würden das eigentlich gute Gesamtbild etwas trüben, aber insgesamt sei dies ein gesunder und bewusster Einkauf. Viel Fleisch von der Theke und keine Standardsachen – das zeuge von hoher Kochkompetenz. Außerdem habe Rapsöl – genau wie Lein- und Walnussöl – ein besonders günstiges Fettsäuremuster. Zwar könnte es auch hier mehr Gemüse sein und die Bagel und die 5-Minuten-Terrine würden das eigentlich gute Gesamtbild etwas trüben, aber insgesamt sei dies ein gesunder und bewusster Einkauf.

Note: 1–

DAS FAZIT

Mit Bio scheint die Ü-60-Generation nicht viel am Hut zu haben. Nur ein Becher Bio-Schmand in sieben Einkaufswagen. Later denkt, dass Produktionsbedingungen und Anbauverfahren bei älteren Menschen eine untergeordnete Rolle spielen. Diese Generation könne zwar in der Regel gut kochen, „aber dafür hätte ich noch mehr frische Produkte erwartet“, sagt Later.

Insgesamt gab es viele abgepackte Lebensmittel und Konserven, frisches Gemüse und Käse von der Theke würden zu wenig gekauft. Positiv sei die Experimentierfreude und dass kaum jemand Süßgetränke mit viel Zucker gekauft habe.

+ Anja Later © Dapolino

Ernährungsberaterin Anja Later

Anja Later (50) ist Diplom-Ökotrophologin und hat in Fulda Haushalts- und Ernährungswirtschaft studiert. Seit 1993 ist sie freiberuflich tätig. Ihre Beratungsstelle ist in der Pestalozzistraße 4. Later ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zertifizierte Ernährungsberaterin. Daneben hat sie ein Zertifikat als Ernährungsfachkraft für Allergologie des Deutschen Allergie- und Asthmabundes.

Außerdem hat sie an einer einjährigen Fortbildungsreihe im Frankfurter Zentrum für Essstörungen teilgenommen. Later lebt im Vorderen Westen, ist verheiratet und hat drei Kinder. In ihrer Freizeit geht die Kasselanerin gerne schwimmen, fährt Rad und macht Nordic Walking im Bergpark.

Video: Gesunde Ernährung