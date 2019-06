Tag der offenen Tür, Hoffest und Fohlenchampionat auf Gut Elmarshausen

„Der Tradition verbunden – Die Zukunft im Blick“

Am Sonntag, den 16.06.2019 ab 10.00 Uhr findet das alljährliche Fohlenchampionat des Trakehner Verbandes in Elmarshausen statt. Es werden ca. 20-30 Trakehner-Fohlen zur Präsentation erwartet. Die Kommission des Trakehner Verbandes wird auch in diesem Jahr wieder die besten Fohlen rangieren und prämieren.