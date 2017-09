Nicht länger warten – Jetzt starten!

„Erfolgreich abnehmen“ – das ist das Motto von easylife Kassel. Seit Anfang des Jahres haben bereits über 500 Teilnehmer erfolgreich mit der original easylife-Therapie abgenommen.

Wer sich schon immer persönlich über die Vorzüge der alltagstauglichen easylife-Therapie informieren möchte, ist dazu am kommenden Samstag, 23. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür herzlich eingeladen.

„Wir sind vom bisherigen Erfolg hier in Kassel völlig überwältigt“, sagt Antje Scharf, Geschäftsführerin vom easylife -Therapiezentrum in Kassel. Unsere Teilnehmer, die sich in der Therapie oder aber auch schon in der Haltephase befinden, haben bereits insgesamt 5,5 Tonnen verloren. „Eine unglaubliche Zahl, die wir aber gern noch erhöhen möchten“, berichtet Scharf.

Das tolle an der easylife-Therapie ist, dass es sich ganz einfach in den Alltag integrieren lässt. „Ständiges Kalorienzählen, nächtliche Hungerattacken und ein straffes Sportprogramm gehören der Vergangenheit an“, erläutert Antje Scharf. Das Konzept von easylife ist so aufgebaut, dass alle Lebensmittel im Supermarkt erhältlich sind. „Unsere Rezepte sind übersichtlich aufgebaut, leicht nachzukochen und schmecken jedem“, sagt Antje Scharf.

Und wer könnte überzeugender über die Erfolge mit der easlife-Therapie sprechen, als die Teilnehmer selbst? Daher stehen neben dem fachkundigen Team von easylife am kommenden Samstag auch die Teilnehmer für Gespräche zur Verfügung. „Jeder Teilnehmer hat seine individuelle Geschichte – und wenn man die Erfolge live erlebt, ist das besonders greifbar für unsere Besucher“, sagt Scharf.

Das easylife-Team, das aus medizinischem Fachpersonal, Ernährungsberatern und Ökotrophologen besteht, steht an diesem Tag selbstverständlich ebenfalls für Fragen zur Verfügung. Alle interessierten Besucher erhalten an diesem Tag eine Körperanalyse, eine BMI-Berechnung und eine kostenlose Stoffwechselmessung.

Für einen Besucher lohnt sich der Besuch am kommenden Samstag ganz besonders: Unter allen, die sich an diesem Tag zum ersten Mal über die easylife-Therapie vor Ort in Kassel informieren und einen Beratungstermin vereinbaren, wird eine vier Wochen easylife-Therapie verlost. „Nicht selten kann aufgrund der Ernährungsumstellung bereits in diesem Zeitraum ein erheblicher Gewichtsverlust erreicht werden“, erläutert Antje Scharf. (skb)

Die Original-easylife-Therapie hat sich bereits seit 25 Jahren bewährt. Jeder Teilnehmer wird von ausgebildetem Fachpersonal begleitet. Somit ist dieses Konzept für fast jeden geeignet. Wer am kommenden Samstag, 23. September, keine Zeit hat, kann jederzeit einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren.

Kostenfreie Beratungstermine unter:

☎ 05 61 / 86 15 80 50

www.easylife-kassel.de

easylife Therapiezentrum Kassel

Heinrich-Hertz-Straße 103

34123 Kassel