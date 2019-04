UFA Talentbase Film- und TV Casting Show

Werde am 3. und 4. Mai 2019 im dez Einkaufszentrum Kassel Teilnehmer von „Deutschland sucht den Superstar 2020“. Dieses Jahr feiert das offizielle Talent- und Castingportal der UFA - die UFA Talentbase - Jubiläum.

Seit nunmehr 10 Jahren sind die Talent-Scouts ununterbrochen auf der Suche nach neuen Gesichtern für diverse Shows, Serien, TV-Movies und Kinofilme.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Komparsen, Darsteller, Gesangstalente, Tänzer, Musiker, Personen für Doku-Formate, Show- und Quiz-Kandidaten und vieles mehr live vor Ort gesucht! Wer wird die nächste Entdeckung?

Casting von Deutschlands größtem TV- und Filmproduzenten

Am 03.05.2019 von 14 bis 20 Uhr und am 04.05.2019 während des Late-Night-Shopping von 16 bis 22 Uhr kommt Deutschlands größter TV- und Filmproduzent mit der Live-Casting-Tour ins dez Einkaufszentrum nach Kassel. Wer schon immer mal wissen wollte, ob er das Zeug zum Star hat, darf das Event nicht verpassen! Vom Anfänger bis zum Profi ist jedes Talent eingeladen! Gefragt sind versteckte Stimmwunder, die sich bisher noch nicht auf die Bühne getraut haben, Schauspieltalente, die vor dem Spiegel immer wieder bekannte Filmszenen nachspielen oder Blogger, die bei Instagram und Co. ihre Talente zeigen und viele mehr! Wer eine interessante Lebensgeschichte zu erzählen hat und sie vor die Kamera tragen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen.

Die UFA steht für erstklassige Kinofilme wie „Der Medicus“ oder „Ich bin dann mal weg“, quotenstarke Erfolge in Serie und Reihe wie „SOKO Leipzig“, „GZSZ“ oder „Alles was zählt“, High End Drama-Produktionen wie „Deutschland 83/86“ oder „Charité“ sowie Light Entertainment und Infotainment wie „Sag die Wahrheit“, „Wer weiß denn sowas?“ und „DSDS“ oder „Das Supertalent“ u.v.m. Die UFA Talentbase Casting-Show ist auch für das Publikum ein Event mit großem Unterhaltungsfaktor.

Wie läuft das Casting ab?

Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.

Als Highlight suchen wir innerhalb der UFA Talentbase Film- und TV Casting Show für die neuen Staffeln von „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht der Superstar“.