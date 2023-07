Tanz im Ballhaus soll in Kassel wieder zur Tradition werden

Von: Andreas Hermann

Mehr als 300 Gäste beim dritten Schlossball Wilhelmshöhe

Kassel – Nach 160 Jahren Pause 2021 wiederbelebt, hat der Walzer-Takt am Samstagabend nun zum dritten Mal im Ballhaus den Ton angegeben. Ob der Schlossball Wilhelmshöhe damit schon zur Tradition geworden ist, da kann man geteilter Meinung sein. Dass er wieder zu einer Tradition wird, ist der feste Wille des Fördervereins für Ball- und Tanzkultur in Kassel. Offenkundig ist es auch der Wunsch vieler Menschen aus Kassel, der Umgebung und der Republik. Denn mit den rund 330 festlich gekleideten Gästen am Samstag konnte die Besucherzahl gegenüber den beiden bisherigen Bällen noch mal gesteigert werden. Die Tanzfläche war gut gefüllt, alle Paare zusammen fanden kaum Platz.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Schauplatz, das 1810 ursprünglich als Hoftheater eröffnete Ballhaus. „Das ist ein einzigartiges Ambiente“, meinte auch Astrid Wallmann, die Präsidentin des Hessischen Landtags. Die Christdemokratin war erstmals beim Wilhelmshöher Schlossball dabei und räumte eine gewisse Vorbereitung auf dieses Tanzereignis ein: „Ich gebe zu, ich habe mit meinem Mann vorher noch einmal den Walzer geübt“, sagte die 43-Jährige.

Nicht nur was die Organisation angeht, ist der unpolitische Schlossball in christdemokratischer Hand. Und das liegt nicht nur an dem Ideengeber und Fördervereinsvorsitzenden Thomas Träbing, an Mitorganisator Marcus Leitschuh und am (nicht anwesenden) Ministerpräsidenten Boris Rhein als Schirmherrn. Neben Landtagspräsidentin Wallmann waren bei der dritten Auflage unter anderem Ballbotschafterin Eva Kühne-Hörmann, Landtagskandidat Alexander Grotov und der am Abend zum neuen Ballbotschafter ernannte Michael Aufenanger aus den Reihen der CDU dabei.

Doch ließ sich noch eine politische Farbe ausmachen: Sven Schoeller von den Grünen, der am Freitag in sein Amt als Kasseler Oberbürgermeister eingeführt wird, tanzte mit Ehefrau Judith mit. „Ich freue mich, von so viel Schönheit umgeben zu sein“, sagte Schoeller vor Einzug in den Saal mit Blick auf die Besucher. Applaus von den Organisatoren und Gästen des Schlossballs gab es dann für das folgende Bekenntnis des neuen OB: „Ich glaube, dass eine solche Veranstaltung in einem solchen Ballsaal einen festen Platz in der Kulturlandschaft dieser Stadt haben muss.“

Zum Auftakt des Balls tanzten zahlreiche Gäste nach einer Choreografie, die Binja Rassner und Burkhard Wagener vom Kasseler Rot-Weiss-Klub mit ihnen eingeübt hatten. Danach ging es paarweise weiter im Walzer-Takt. Getanzt wurde im Ballsaal

bis nach Mitternacht unter der musikalischen Leitung des „Residance Orchester Cassel“, zwischen

Ballhaus und Schloss gab es eine weitere Tanzfläche mit der Eventband „Only4you“. Zum Unterhaltungsprogramm gehörten Auftritte der neuen Kindertanzgruppe des Fördervereins und der Lateinformation des Rot-Weiss-Klub. Der erhoffte Gewinn der Veranstaltung soll laut Träbing der Jugendarbeit des Fördervereins zugutekommen. Fest stehe bereits der Termin im kommenden Jahr: Samstag, 13. Juli.

Übrigens kommt beim Schlossball Wilhelmshöhe nun noch eine politische Farbe ins Spiel: Neben Michael Aufenanger, Markus Lemmel (Zissel), Immobilienmaklerin Verena Schmaling und Unternehmer Eugen Jung ist auch SPD-Bundestagsabgeordneter Timon Gremmels neuer Ballbotschafter, der erste rote.

Geprobter Start: Der Schlossball begann am Samstagabend mit einer Choreografie, die Binja Rassner und Burkhard Wagener vom Kasseler Rot-Weiss-Klub mit den Gästen eingeübt hatten. © andreas fischer