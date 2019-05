"Tatort": An diesen Orten wurde "Das Monster von Kassel" gedreht

Vom Brasselsberg bis zur Treppenstraße

Auf dem Hauptfriedhof in der Nordstadt: Vor dem Mausoleum wurden tagsüber und nachts Szenen für „Das Monster von Kassel" gedreht.

Der Kassel-"Tatort", der an diesem Sonntag im Ersten läuft, wurde an mehreren Orten in der Stadt gedreht. Wir stellen die wichtigsten Punkte vor.