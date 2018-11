Tattoomenta: Einblicke in die Kasseler Tattoo-Messe - Heftige Show am Abend

Tattoomenta 2018: Unter dem Motto Love, Peace and HarmonINK treffen sich Tattoo-Begeisterte in Kassel.

Hier wird zugestochen: In der documenta-Halle treffen sich derzeit Tätowierer, Piercer und Interessierte zur Tattoomenta. Eine heftige Show gab es am Samstagabend: Body-Suspension.

Schon früh ist es voll in der documenta-Halle. Tätowierer und Piercer reihen sich aneinander, stechen abstraktes, asiatisches und traditionelle Motive. Noch am Sonntag gastiert hier die Tattoomenta - Kassels Messe für Tattoos und Piercings.

Tattoomenta 2018: Love Peace and HarmonINK

Ob Rückenmotive oder fragile Schriftzüge am Unterarm - gestochen wird, was gefällt. Das Motto: Love, Peace and HarmonINK. "Meine Mutter und ich wollten hiermit unseren Lebensstil mit auf die Messe holen", sagt Ronja Block, Tätowiererin und Tochter von Jenny B, der Veranstalterin der Convention.

Sie ist mit ihrem "Self Love Club"-Stand vertreten, wo sie mit Besucherinnen und Besuchern unter anderem über ganzheitliche Tätowierungen spricht.

Achtung: Fotos nicht für Kinder geeignet - Body-Suspension

Eine heftige Show gab es am Samstagabend: Beim Body-Suspension ließen sich zwei Künstler Haken durch Rücken und Knie stechen und daran aufhängen.

Tattoomenta Kassel 2018: Tickets

Die Messe geht am Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr. Ein Tagesticket kostet 13,65 Euro.