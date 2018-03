Technorama 2018: Messe lockt Fans alter Autos nach Kassel

Kassel. Einige der Oldtimer auf der Technorama sind 200.000 Euro und mehr wert. Die Messe lockt Bastler und Liebhaber alter Autos nach Kassel.

Zur Technorama in den Kasseler Messehallen in Kassel werden am Wochenende 15.000 Menschen erwartet. Die Oldtimer-Messe lockt unter anderem Bastler, die nach Ersatzteilen für ihre alten Vehikel auf zwei und vier Rädern suchen. Auf dem Gelände treffen sich auch Liebhaber historischer Automobile, die gern mit ihrem Oldtimer fahren und auch Freude an der Wertentwicklung haben. Die ist insbesondere bei seltenen und originalgetreu restaurierten Fahrzeugen teilweise beträchtlich.

Für einige der historischen Autos zahlen Liebhaber 200.000 Euro und mehr. Aus dem einstigen Teilemarkt für Autobastler ist nicht nur der größte Oldtimermarkt Hessens geworden, die Aussteller und Besucher kommen inzwischen auch aus anderen europäischen Ländern in die Messehallen. Ausstellungsmacher Jens Güttinger zeigte sich bereits am Samstag sehr zufrieden mit der Resonanz.

Die Ausstellung ist am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro. Wer mit dem eigenen Oldtimer (Auto, Motorrad oder Traktor, Baujahr vor 1970) anrollt, hat freien Eintritt. Das gilt auch für Kinder unter zwölf Jahren.