In Teilen von Kassels Innenstadt soll bald Tempo 20 gelten

Autofahrer müssen sich in der Kasseler Innenstadt auf eine geringere Höchstgeschwindigkeit einstellen. In einigen Teilen soll Tempo 20 gelten.

Noch im Mai wird in den Bereichen Neue Fahrt/Mauerstraße sowie Karlsplatz (siehe Grafik) maximal Tempo 20 angeordnet. Bisher sind auf diesen Strecken in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fußgängerzone Königsstraße höchstens 30 Stundenkilometer (km/h) erlaubt.

Erstmals werde in Kassel ein „Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ eingerichtet, erklärte am Donnerstag Dr. Georg Förster, der Leiter des Straßenverkehrs- und Tiefbauamts. Nach der Straßenverkehrsordnung bestehe damit die Möglichkeit, in zentralen städtischen Bereichen „mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion“ die Geschwindigkeit auf unter 30 km/h zu senken. Die Umstellung erfolge nach Rücksprache mit der Polizei und solle in der zweiten Maihälfte abgeschlossen werden. Nächste Woche beginne der Austausch der Beschilderung.

+ Noch im Mai wird in den Bereichen Neue Fahrt/Mauerstraße sowie Karlsplatz (siehe Grafik) maximal Tempo 20 angeordnet.

Nach Försters Angaben ist die Umstellung auch für den Bereich Entenanger geprüft worden. Wegen der überwiegenden Nutzung durch Anwohner halte man dort aber Tempo 30 für ausreichend. Tempo 20 gelte in der Kölnischen Straße zunächst erst ab Höhe Spohrstraße (siehe Grafik). Es sei aber auch eine Verlängerung dieses Bereichs bis zur Rudolf-Schwander-Straße möglich. Geplant sei Tempo 20 übrigens auch nach dem Umbau in der Moritzstraße an der Uni. Zu beachten sei die Rechts-vor-Links-Regel wie bei Tempo 30.

Durch die Geschwindigkeitsreduzierung solle die Innenstadt für Besucher attraktiver und das Miteinander der Verkehrsarten verbessert werden, betonte dazu Verkehrsdezernent Dirk Stochla (SPD).