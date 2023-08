Es wird kühler: Temperaturen in Nordhessen fallen bis zum Wochenende

Von: Jacob von Sass

Bis zum Wochenende nehmen die Temperaturen in Kassel und dem Rest von Nordhessen langsam ab. Auch Schauer und Gewitter sind möglich.

Kassel – Langsam zerrt die Hitze der vergangenen Tage sicherlich bei vielen Hessen an den Nerven. Doch schon am Mittwoch (23. August) gehen die Temperaturen in Hessen schrittweise zurück. So herrschen in Kassel Höchstwerte von maximal 25 Grad. Heiteres Sommerwetter also, aber im Vergleich zum Anfang der Woche deutlich kühler. Im Rest des Bundeslandes können laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen von bis zu 29 Grad erreicht werden.

Temperaturen in Nordhessen fallen bis zum Wochenende – Wetter davor noch einmal schwülwarm

Bevor es zum Wochenende merklich frischer wird, zeigt sich das Wetter am Donnerstag (24. August) noch einmal von der schwülen Seite. In ganz Hessen sind Höchstwerte zwischen 27 und 30 Grad möglich. Gegen Abend ziehen dann aber Wolken auf und die langersehnte Abkühlung kann in Form von Schauern oder sogar Gewittern kommen. Auch starke Sturmböen sind möglich.

Wetter in Hessen: Bis zum Wochenende Regenschauer und Gewitter möglich

In der Nacht zu Freitag (25. August) fallen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Tagsüber ist es meistens stark bewölkt und Regenschauer sind möglich. Im Norden von Hessen werden maximale Höchstwerte von bis zu 24 Grad erwartet. In Frankfurt und Umgebung kann es einige Grad wärmer werden. Ungefähr 25 bis 29 Grad. In der Nacht zum Wochenende wird es dann mit Temperaturen von bis 13 Grad deutlich kühler. (Jakob von Sass)