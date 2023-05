Terrasse als Erholungsort

Von: Peer Bergholter

Teilen

Bereit für den Sommer – mit natürlichen Terrassendielen und Insektenschutzgittern. © W.&L. Jordan GmbH / Neher

Bereit für den Sommer – mit natürlichen Terrassendielen und Insektenschutzgittern

Entspannendes Vogelgezwitscher im Ohr, beruhigendes Pflanzengrün vor Augen und ein angenehmer Boden unter den Füßen: Im Einklang mit der Natur werden Terrasse und Balkon zum Erholungsort für alle Sinne. Wer bei der Gestaltung des Outdoorbereichs Wert auf natürliche Materialien legt, kann auf NATURinFORM-Terrassendielen aus dem Sortiment der W. & L. Jordan GmbH bauen.

Weitere Eindrücke Fotostrecke ansehen

Die langlebigen Dielen werden aus einem Holzverbundwerkstoff hergestellt, der zu 70 Prozent aus Kiefern- und Fichtenholzfasern besteht. Die Restfasern aus der Holzindustrie stammen aus PEFC-zertifizierten Betrieben, die die Richtlinien für nachhaltige Waldbewirtschaftung erfüllen. Für die natürliche Optik und Haptik der NATURinFORM-Dielen sorgen – neben ihren vielfältigen Farben von Rostbraun bis Basaltgrau – auch ihre authentische Holzmaserung und Oberflächenstruktur. Im Vergleich zu herkömmlichen Holzdielen bieten sie überzeugende Vorteile, da sie unter anderem nicht geölt oder gestrichen werden müssen. Weder Splitter noch Risse bildend, sind die Dielen dank des Verbundwerkstoffs äußerst pflegeleicht, witterungsfest und barfußfreundlich. Mit seiner umfangreichen Auswahl an Produkten bietet W. & L. Jordan mit Hauptsitz in Kassel die passende Ausstattung für den erweiterten Wohnraum nach draußen. Dazu gehören neben Terrassendielen in großer Vielfalt auch Insektenschutzgitter von Neher. Die millimetergenau maßgefertigten Rahmen für Türen und Fenster garantieren, dass an lauen Sommerabenden mit Freunden auf der Terrasse keine ungebetenen Gäste wie Mücken, Motten oder Falter ins Haus dringen. Das mehrfach ausgezeichnete und patentierte Transpatec-Gewebe besticht durch maximalen Licht- und Luftdurchlass.

(Elektro-)Rollos, Spannrahmen oder zum Beispiel Drehtüren: Bei der Wahl der passenden Insektenschutz-Variante für Türen oder Fenster steht das Team der JOKA CityStores in Kassel und Frankfurt sowie der über 50 Showrooms bundesweit – nach vorheriger Terminvereinbarung – den Kunden beratend zur Seite.

Auf Wunsch werden hier auch kompetente Handwerksprofis vermittelt, die als JOKA Fachberater bestehende und neue Terrassen im Handumdrehen in individuelle Lieblingsplätze verwandeln.

Kontakt:

JOKA CityStore Kassel

Horst-Dieter-Jordan-Straße 8

34134 Kassel

Tel. 0561 / 94 117 440

citystore-ks@joka.de

joka.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.30 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 14 Uhr

JOKA CityStore Kassel, Horst-Dieter-Jordan-Straße 8, 34134 Kassel © GoogleMaps