Eisdielen reagieren auf Inflation - Teuerste Kugel Eis kostet in Kassel zwei Euro

Von: Ulrike Pflüger-Scherb, Anna-Laura Weyh

Lust auf Eis? Niklas Jordan verkauft Waffeln und Becher bei „Eislust“ am Friedrichsplatz. © Andreas Fischer

Die Preise für Kraftstoff und Energie steigen. Nun spürt man die Inflation auch in den Cafés und Eisdielen. Eine Kugel Eis kostet in Kassel zwischen 1,30 und 1,90 Euro.

Kassel - Im Eiscafé Cristallo im Einkaufszentrum Dez wird für eine Kugel Pistazie sogar zwei Euro verlangt. Wegen der hohen Kosten für Pistazien, so Inhaber Alessandro Del Tufo. Für die anderen Sorten berechnet er 1,70 Euro.

Die Preise in Kassel variieren, sind aber laut Verband der Speiseeishersteller fair

Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbands der italienischen Speiseeishersteller, hat der Wirbel, der in diesem Jahr um die Eispreise gemacht wird, überrascht. Viele würden Eis als etwas ganz Besonderes betrachten, so Carnio, die in Berlin lebt. Dabei sei es ein Lebensmittel, das am Ende der Nahrungskette stehe. Preisanpassungen seien wegen der steigenden Lebensmittel-, Energie-und Personalkosten notwendig gewesen. In Deutschland koste eine Kugel aktuell im Schnitt zwischen 1,30 und 1,80 Euro. Das sei im Vergleich zum europäischen Ausland noch günstig. Sie habe kürzlich in Bern für eine Kugel fünf Schweizer Franken (rund fünf Euro) gezahlt. Die Kosten für eine Kugel hänge auch vom Standort der Eisdiele ab. Während in Kaufungen eine Kugel ab 1,30 Euro zu haben ist, wird bei „Eislust“ am Kasseler Friedrichsplatz 1,90 Euro berechnet.

Die Kugeln sind größer geworden, nicht nur in Kassel

Carnio weist aber darauf hin, dass die Kugeln auch immer größer geworden sind. „Früher waren sie so groß wie ein Eidotter und haben 30 Gramm gewogen. Heute wiegen sie um die 100 Gramm.“ So schwer ist etwa auch eine Kugel bei „Eislust“ , sagt Inhaberin Ute Edler, die mit ihrem Mann noch eine Eisdiele in der Korbacher Straße betreibt. Ihr Eis stellen sie nicht selbst her, sondern beziehen es aus drei Handwerksbetrieben, wo es aus besten Zutaten produziert werde. Denn die Eiskunden seien anspruchsvoller geworden. „Wir verzichten auf Zusatzstoffe. Deshalb ist das Pistazieneis heute auch nicht mehr grün, sondern bräunlich“, sagt Edler. „Es wird zu 100 Prozent aus Pistazien hergestellt.“

Auch für das hausgemachte Speiseeis im Café Cortina an der Wilhelmshöher Allee verwendet Antonio Herbst nur frische Zutaten von lokalen Anbietern. „Wir sind die einzige Eisdiele in der Region mit Biosiegel und achten auf eine hohe Qualität bei den Zutaten“, so der Inhaber. Bei ihm kostet eine Kugel zum Mitnehmen 1,80 Euro. (use/alw)

