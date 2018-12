Dieses spezielle Fahrzeuggespann des THW wird bei Katastrophen am Wasser eingesetzt

Einsatzfahrzeuge für den Katastrophenfall gibt es viele in der Region. Das Technische Hilfswerk (THW) in Kassel hat jedoch eine besondere Fahrzeugkombination.

Wir stellen sie vor:

Der MAN 7-Tonnen Lastwagen des THW Kassel

+ Hilft zum Beispiel bei Wasserunfällen: MAN 7 Tonnen des Technischen Hilfswerks in Kassel. © Thomas Schlenz

Das THW in Kassel hat uns seine für Nordhessen besondere Fahrzeugkombination vorgestellt. Für die Fachgruppe Wassergefahren besitzt der Ortsverband einen MAN sieben Tonnen. Der Lastwagen hat 320 PS und ist hochgeländegängig. Er kann ohne Probleme durch 1,2 Meter tiefes Wasser fahren (Wattiefe). Bevor der Lastwagen zum THW kam, wurde er von der Bundeswehr eingesetzt.

Eine weitere Besonderheit ist der sogenannte Vielstoffmotor: Dieser kann Diesel, aber auch andere Kraftstoffe verbrennen, sogar Frittenfett wäre möglich. Bei der Fahrt auf der Straße verbraucht der Lkw über 40 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern.

Mit dem Lastwagen transportieren die Helfer Güter zur Einsatzstelle, vor allem im unwegsamen Gelände.

Das Mehrzweckboot des THW Kassel

Das Mehrzweckarbeitsboot ist ein Katamaran, also Zweirumpfboot Es hat eine Höchstgeschwindigkeit von 63 Stundenkilometern und benötigt eine Mindestwassertiefe von 70 Zentimetern. Die zwei Außenbordmotoren haben eine Leistung von jeweils 70 PS.

Als Besonderheit hat es eine Bugklappe, die geöffnet werden kann. Das THW nutzt das Boot zum Retten und Bergen von Personen und Gütern, aber auch zum Materialtransport oder zum Erkunden der Einsatzstelle.

Der Ladekran

+ Kann 3,6 Tonnen heben: Der Ladekran. © Thomas Schlenz

Der MAN hat einen Kran von Palfinger. Der Arm des Krans kann bis auf maximal 11 Meter Auslage gefahren werden. Bei kürzester Auslage hebt der Kran 3,6 Tonnen. Der Kran wird vor allem dann gebraucht, wenn die Einsatzstelle schwer zugänglich ist.

Das mobile Sonargerät des THW Kassel

Zur Ausstattung des Bootes gehört ein mobiles Sonargerät. Das kann bei der Suche nach vermissten Personen oder Gegenständen eingesetzt werden. Es kann an jedem beliebigen Boot befestigt werden. Das THW nutzte es zum Beispiel bei der Suche nach einer vermissten Person im Bugasee. Per Funk werden die Daten des Sonars übermittelt. Am Laptop können die Bilder dann in Echtzeit analysiert werden.