Timon Gremmels: Egotrip von Horst Seehofer ist nicht mehr vermittelbar

In Berlin angekommen: Timon Gremmels, Bundestagsabgeordneter der SPD. Archivfoto: Florian Hagemann

Seit der Bundestagswahl ist viel passiert: Lange war nicht klar, wer nun regieren würde. Jetzt regieren wieder die Union und die SPD - aber geräuschlos geht das nicht über die Bühne. Im Gegenteil.

Im Interview spricht der heimische Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels (SPD) über sein erstes Jahr in Berlin. Vor einem Jahr gewann er seinen Kasseler Wahlkreis.

Herr Gremmels, während der Wahlkampfveranstaltung der SPD vergangenes Jahr in Kassel hat Spitzenkandidat Martin Schulz Sie mit Timo angeredet. Wissen jetzt alle Genossen in Berlin, dass Sie Timon heißen?

Timon Gremmels: Das ist nun hinreichend bekannt in der Fraktion, ja. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU weiß das, weil ich mir im Fachausschuss Wirtschaft und Energie Gehör verschafft habe.

Kennen Sie denn umgekehrt jetzt auch jeden mit Namen?

Gremmels: Bei 709 Abgeordneten ist das schier unmöglich. Aber ich kenne mittlerweile meine 152 SPD-Kollegen, auch wenn es ein Weilchen gedauert hat. Es ist eben etwas anderes als im Landtag, wo insgesamt nur 110 Abgeordnete sitzen. Deshalb passiert es immer noch, dass ich Kollegen anderer Fraktionen auf dem Flur treffe und ich nicht weiß, dass es Kollegen sind. Da ist langsames Abtasten gefragt.

Jemanden oder etwas zu kennen, ist ja das eine, etwas zu verstehen, das andere. Verstehen Sie jetzt auch alles, was in Berlin vor sich geht?

Gremmels:Nein. Ich würde lügen, wenn ich das behaupten würde. Aber ich versuche, dass ich in meinem Bereich, der Wirtschafts- und Energiepolitik, den Überblick behalte und sattelfest bin. Aber auch da merke ich, dass es eine andere Nummer ist als in Wiesbaden. Da gab es fünf, sechs Verbände, die in meinem Fachgebiet Energie relevant waren. Hier gibt es 50 bis 60. Und alle wollen etwas von einem.

Verstehen Sie denn die Großen Koalition noch?

Gremmels:Auch nicht immer. Da müssen wir dringend etwas tun, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Das Hin und Her wie im Fall Maaßen war nicht gut nach außen zu vermitteln. Wir dürfen nicht den Eindruck vermitteln, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen, sondern die Probleme der Menschen lösen.

Das sagen immer alle. Aber dann passiert es nicht.

Gremmels: Doch. Mein Eindruck ist, dass nach den jüngsten Querelen es nun die letzte Chance ist, uns noch einmal zusammenzuraufen. Das war ein Weckruf für alle. Und Gott sei Dank ist die ursprüngliche Entscheidung, Herrn Maaßen zu befördern, korrigiert worden. Mir war von Anfang an klar, dass dies auf massives Unverständnis im Wahlkreis stoßen würde. Das Signal ist auch an der Spitze angekommen. Jetzt zählt es, sich nur noch, um Inhalte zu kümmern.

Sie waren erst gegen eine Große Koalition, dann dafür. Denken Sie manchmal: Ach wäre ich doch standhaft geblieben?

Gremmels: In der vorletzten Woche schon. Aber man muss auch sehen, dass die SPD trotz der Querelen inhaltlich einiges erreicht hat. Wir haben die Parität der Krankenkassenbeiträge wieder eingeführt, wir haben die Rückkehr von Teilzeit auf Vollzeit umgesetzt, wir haben die Rente bis 2025 gesichert. Wir haben also einiges umgesetzt. Das ärgerliche Problem ist, dass die Konflikte alles andere überdecken – wie zum Beispiel auch das Gute-Kita-Gesetz.

Ist denn die Politik der Großen Koalition überhaupt noch vermittelbar, wenn Sie in Ihrem Wahlkreis mit den Menschen vor Ort sprechen?

Gremmels:Die Fachpolitik ist noch vermittelbar. Aber die Eskapaden und der Egotrip von Innenminister Horst Seehofer sind es nicht mehr. Aber wenn ich über die Sachpolitik spreche, dann hören die Menschen schon zu – wie etwa beim Wohnungsbau. Da ist es uns gelungen, dass es künftig bei Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Vorkaufsrechte für die öffentliche Hand gibt und diese Flächen wieder vergünstigt für den Wohnungsbau abgegeben werden. Leider ist das in Bezug auf die belgische Siedlung in Kassel zu spät gekommen.

Vor einem Jahr hat es auch die AfD erstmals geschafft, in den Bundestag einzuziehen. Wie erleben Sie das?

Gremmels: Es gibt keinen Königsweg, wie mit der AfD umzugehen ist. Wichtig ist, dass man nicht über jedes Stöckchen springt, das sie einem hinhält. Andererseits: Wenn vom Rednerpult des Deutschen Bundestages rechtsradikale Sprüche kommen, und das passiert immer häufiger, muss man da auch dagegenhalten. Man darf aber dabei nicht vergessen, eigene Themen zu setzen. Es ist aber unsere Pflicht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die AfD nicht bloß eine europakritische Partei ist, sondern dass sie aus Rechtspopulisten besteht, und genau so treten die AfD-Abgeordneten auch auf.

Gibt es einen persönlichen Umgang mit ihnen?

Gremmels:Nein.

Sie waren einmal in der Heute-Show. Ist das frustrierend, dass der kurze Auftritt dort mehr Aufmerksamkeit hervorgerufen hat als Ihre Einlassungen zu Sachthemen?

Gremmels: Das zu behaupten, wäre etwas übertrieben, zumal es auch ein interessantes Gegenbeispiel gibt. Ich habe einmal nachts im Bundestag geredet – um 1.30 Uhr. Darauf habe ich richtig viel Resonanz bekommen. Also auch das wurde wahrgenommen – und nicht zu knapp. Das perspektivische Ziel sollte aber sein, in Zukunft mehr im Heute-Journal vorzukommen als in der Heute-Show.

Ein Jahr nach der Wahl – was herrscht vor: Lust oder Frust?

Gremmels:Vorletzte Woche war es Frust. Aber sonst habe ich noch große Lust, vor allem wenn ich von Berlin wieder zurück in meinen Wahlkreis komme und mit den Leuten spreche. Dann werden Sie geerdet. Berlin ist mehr so eine Käseglocke.