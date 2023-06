Musik, Magie und Sommerfest

Anita Mahrt, Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Harleshausen, und Jonathan Mertsch (Kassel Bäder). © Pamela De Filippo

Während die einen ihre Bahnen im Schwimmbecken ziehen, sitzen die anderen mit einem Getränk auf der Terrasse und lauschen einem Konzert: Das ist das Konzept der Veranstaltungsreihe „Musik im Bad“, die sich im Freibad Harleshausen großer Beliebtheit erfreut. Einmal im Monat treten hier jeweils von 11 bis 13 Uhr wechselnde Musikgruppen auf. In dieser Saison wird sogar erstmals – außer der Reihe – Zauberkunst zu sehen sein.

Möglich sind solche Veranstaltungen dank des Fördervereins Schwimmbad Harleshausen. „Wir möchten den Badegästen etwas Besonderes bieten“, sagt die Vorsitzende Anita Mahrt. Deshalb ist das Programm vor allem eines: abwechslungsreich. Am 2. Juli wird das Duo Mago eine Magie-Show präsentieren. Außerdem sind das Salontrio (9. Juli) sowie Gerd Hallaschka & Friends (13. August) zu Gast.

Auch die kostenlosen Schwimmkurse in den Sommerferien (ab 21. August, Anmeldung an der Freibad-Kasse) und das Sommerfest haben Tradition im Freibad. In diesem Jahr findet das Event am Samstag, 8. Juli, statt. Ab 15 Uhr wird es laut Ankündigung ein buntes Programm mit Zorbingball-Action, Kuchen und Snacks geben. Die SVH-Sportakrobaten zeigen ab 16 Uhr ihr Können, bevor gegen 17 Uhr ein Handball-Showtraining (ebenfalls SVH) stattfindet.

Wer die Arbeit des Fördervereins, und damit auch das Freibad, unterstützen möchte, kann dies am Sonntag, 2. Juli, ab 14 Uhr tun: Beim Sponsorenschwimmen „erschwimmen“ die Teilnehmer Geld für den Verein. Dafür suchen sie vorab private Sponsoren, die für jede ihrer absolvierten 25-Meter-Bahnen einen selbst gewählten Betrag spenden. Eine Anmeldung ist an der Freibad-Kasse oder über die Homepage des Vereins möglich. „Man kann aber natürlich auch spontan mitmachen“, sagt Meike Doherr-Pfurr vom Vereinsvorstand. Mit den gesammelten Spenden sollen unter anderem noch mehr Tische und Stühle für die Terrasse angeschafft werden. (pdf)

Mehr Informationen gibt es unter :foerderverein-schwimmbad-harleshausen.de