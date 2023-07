Tornado kreiste minutenlang über Kassel

Kampfjet kam aus Schleswig-Holstein und drehte Runden über Stadt

+ © Johannes Rützel War in 2,5 Kilometer Höhe über Kassel unterwegs: Ein Tornado der Luftwaffe kreise am Montag zwischen 10.30 und 10.45 Uhr minutenlang über der Stadt. © Johannes Rützel

Ein Tornado über Kassel sorgte am Montagvormittag für Aufsehen. Das ist über den Flug bislang bekannt:

Kassel – Noch in den 1980er-Jahren gehörten tief fliegende Starfighter und Tornados der Bundeswehr in der Region zur üblichen Geräuschkulisse. Doch mit dem Ende des Kalten Krieges wurde es ruhig am Himmel. Umso mehr sorgte am Montagvormittag ein Tornado für Aufmerksamkeit, der zwischen 10.30 und 10.45 Uhr mehrere Runden über Kassel drehte, bevor er wieder verschwand. Mehrere Leser meldeten sich daraufhin bei der Redaktion und wollten wissen, was für einen Hintergrund der militärische Flug hatte.

Schon eine erste Recherche über öffentlich zugängliche Flugradar-Internetseiten ergab, dass es sich um einen Tornado-Kampfjet handelte, der um 9.45 Uhr auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel gestartet war. Der Flugplatz wird vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ der Luftwaffe der Bundeswehr genutzt. Im Juni war der Flugplatz Teil des Nato-Großmanövers „Air Defender 23“ gewesen. Das Manöver ist aber bereits abgeschlossen.

Die Militärmaschine, die allein unterwegs war, flog nach ihrem Start zunächst an Kassel vorbei. Sie kehrte dann nördlich von Alsfeld um, kam am Edersee, Fritzlar und Wabern vorbei und flog dann in einer Höhe von 2400 Metern (7900 Fuß) und mit einer Geschwindigkeit von etwa 1200 km/h – was ungefähr Schallgeschwindigkeit entspricht – fünf bis sechs Runden über die Stadt. Gegen 10.45 Uhr setzte sie ihren Flug in nordöstliche Richtung fort und kehrte geradewegs zum Fliegerhorst zurück. Aber warum fing der Tornado – der ansonsten einer klaren Flugroute folgte – ausgerechnet über Kassel plötzlich zu kreisen an, was für ein minutenlanges Dröhnen in der Stadt sorgte?

+ Zog Kreise über Kassel: Die orangefarbene Linie auf dem Online-Flugradar zeigt die Flugroute des Tornados. © Airnav Radarbox

Diese Frage stellten wir dem Luftfahrtamt der Bundeswehr, das unter anderem für die Sicherheit im militärischen Flugbetrieb in Deutschland verantwortlich ist.

In einer ersten Stellungnahme teilte ein Pressesprecher zunächst lediglich mit, dass solche Flugbewegungen nichts Ungewöhnliches seien. Mit dem abgeschlossenen Nato-Manöver stehe der Flug nicht in Verbindung. Zu weiteren Details will sich die Behörde im Laufe des Tages äußern. (Bastian Ludwig)