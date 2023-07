Nach Unwetter in Kassel: Totalschaden im Ruruhaus

Von: Matthias Lohr

Im Sommer 2022 schlug hier das Herz der documenta: Ruruhaus in der Treppenstraße in der Kasseler Innenstadt. © Lohr, Matthias

Das Ruruhaus in der Kasseler Innenstadt war als Zuhause für das documenta-Institut angedacht. Doch nach dem Unwetter vom 22. Juni gibt es schwere Schäden. Die Sanierung kann Millionen kosten.

Kassel – Die Zukunft des Ruruhauses in der Kasseler Innenstadt ist ungewisser denn je: Das ehemalige Sportarena-Kaufhaus an der Treppenstraße wurde beim Unwetter am 22. Juni schwer beschädigt. Im Rathaus geht man davon aus, dass eine Entkernung mit Generalsanierung der wesentlichen Bauteile notwendig wird. Die Kosten dafür seien mit einem Neubau vergleichbar, teilt ein Stadtsprecher mit. Eine Interimsnutzung werde nicht möglich sein: „Die Wiederherstellung des Zustandes von vor dem Unwetter wäre nach grober Schätzung mit Investitionen in deutlich sechs- bis siebenstelliger Höhe verbunden.“

Beim Unwetter am 22. Juni war das Untergeschoss überschwemmt worden, wie Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) im Stadtparlament am Montag auf Anfrage mitgeteilt hatte. Das Wasser ist laut Nolda durch diverse Türen und Tore sowie wohl auch durch einen Rückstau aus dem Kanalsystem in das Gebäude eingedrungen. Allein die Trocknungsarbeiten könnten Monate dauern.

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1950 war als Ruruhaus im vorigen Sommer zentraler Treffpunkt für Besucher der documenta fifteen – als Café, Buchladen, Veranstaltungsort, Info-Point, Ticketschalter und Büro. Im Winter wurde es als Impfzentrum genutzt. Zuletzt fand im Ruruhaus eine Kunstausstellung statt.

Weitere Termine, die in dem Haus geplant waren, wurden mittlerweile verlegt: Die Veranstaltung „70 Jahre Fußgängerzonen in Deutschland“ der Bundesstiftung Baukultur findet am 20. Juli im Jugendamt am Ständeplatz statt. Die Kasseler Musiktage, dessen Konzerte allesamt im Ruruhaus stattfinden sollten, weichen im Herbst auf mehrere Orte aus.

Laut Nolda hat das Gebäude keine gute Bausubstanz. Zwar sei das Stahlbetontragwerk zuletzt als standfest beurteilt worden, wie der Sprecher mitteilt, aber „alle anderen Bauteile sind stark sanierungsbedürftig und müssen in großen Teilen erneuert werden“.

Für die weitere Nutzung des Ruruhauses gab es mehrere Optionen. Es wurde überlegt, dort die Stadtbibliothek, das documenta-Zentrum oder ein Zentrum für Kreativwirtschaft unterzubringen. Dies scheint nun alles hinfällig zu sein.

Den Kasselern wird das Gebäude jedoch erhalten bleiben, wie Nolda sagt: Es „ist denkmalgeschützt und ein wichtiges Kasseler Zeugnis der 1950er-Jahre-Architektur. Ein Komplettabbruch kann ausgeschossen werden.“

Neben dem Ruruhaus wird bald ein weiteres Gebäude in der Innenstadt leer stehen. Das Modekaufhaus Sinn zieht aus dem Roten Palais in die Königsgalerie. Anders als im Ruruhaus würden die derzeit fast 13 000 Quadratmeter Nutzfläche viel Platz etwa für das documenta-Institut oder die Stadtbibliothek bieten. Derzeit wird eine kulturelle Nutzung geprüft. Die Stadt stehe mit dem Eigentümer in Kontakt, heißt es. Auskünfte zu den Gesprächen können derzeit nicht gegeben werden. (Matthias Lohr)