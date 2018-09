Acht Jahre Haft für Totschlagsversuche: Angeklagkter grinst bei Verkündung

Kassel. Die ganze Verhandlung über hatte er geschwiegen, bei der Urteilsverkündung grinst er. In Kassel wurde ein 32-Jähriger zu acht Jahren Haft verurteilt.

Die ganze Verhandlung über hatte er geschwiegen, doch als Richter Volker Mütze das Urteil von acht Jahren Haft wegen zweifachen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verkündete, setzte der 32-jährige Angeklagte ein Dauergrinsen auf und fuhr dem Richter mit den Worten: „Ich habe nichts gemacht“ in die Parade.

Dabei ist das, was er gemacht hat, auf den Videos von Überwachungskameras deutlich zu sehen, durch Zeugen belegt und für die 6. Strafkammer des Landgerichts daher unstrittig.

Hintergrund bei drei von vier Gewalttaten im Sommer vergangenen Jahres war wohl eine Art Macho-Streit zwischen dem Angeklagten und einem anderen Mann der Grund: Wer im Faustkampf siegreich wäre. In einer Spielothek an der Heinrich-Plett-Straße kam es im Juni zu einer ersten Schlägerei, bei der der Angeklagte den anderen mit Faustschlägen und Fußtritten zu Boden schickte.

Kurze Zeit später schlugen sich der Bruder des Angeklagten und der andere Mann, der 32-Jährige hielt dabei andere ab, die den Kampf schlichten wollten. Etwa eine Woche später kam es vor der Spielothek zum nächsten Aufeinandertreffen. Der Angeklagte schlug den Kontrahenten zu Boden und trat den schon Bewusstlosen etwa zehn Mal mit voller Wucht gegen den Kopf. Die Staatsanwaltschaft hatte das noch als versuchten Mord angeklagt, das Gericht verurteilte die Tat gestern als versuchten Totschlag. Wenig später stach der Angeklagte in einem Falafel-Grill am Hauptbahnhof aus nicht bekanntem Grund ein großes Messer in die linke Brustseite eines weiteren Mannes. Die Klinge stoppte Millimeter vor dem Herzmuskel. Auch dies wertete das Gericht als Totschlagsversuch.

Der in Tschetschenien geborene Russe habe von Kindheit an ein Leben in Gewalt geführt, sagte Mütze. Anfangs als Opfer, später als Täter. Im ersten Tschetschenien-Krieg war er als Kind schwer verletzt und in Deutschland behandelt worden. Im zweiten Krieg habe er schon als Kämpfer mitgewirkt, bevor ihn die Mutter zurück nach Deutschland schickte.

Hier kam er in Kontakt mit der Szene in der Jägerstraße, wo er sich mit seinen kräftigen Muskeln, harten Fäusten und gewaltbereitem Auftreten als Mann fürs Grobe einen Namen machte. Sowohl Freunde des Angeklagten im Zuschauerraum wie auch der 32-Jährige selbst schalteten sich lautstark in die Urteilsverkündung ein, bis Richter Mütze mit Ordnungsgeldern drohte. Zum Angeklagten sagte Mütze: „Wenn Sie ihre Aggressionen nicht in den Griff bekommen, bleibt irgendwann nur noch die Sicherungsverwahrung.“ Der Angeklagte grinste.

