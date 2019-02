So macht Abnehmen Spaß: Starten Sie fit und schlank in den Frühling!

Raus aus den Winterklamotten und rein in den Frühling! Wenn da nur die kleinen Fettpölsterchen nicht wären, die noch von Weihnachten übrig geblieben sind.

Sagen Sie dem Winterspeck jetzt „Ade“ und erreichen Sie sicher und zielgerichtet Ihr Wunschgewicht: Die „Abnehmkiste“ des Kasseler Fitnessstudios fit+fun macht’s möglich!

Abnehmen, sich fit fühlen und dabei auch noch Spaß haben: Mit der „Abnehmkiste“ haben die Trainer von fit+fun ein eigenes, achtwöchiges Programm entwickelt, das eine bewusste Ernährung mit gesunder Bewegung verbindet. Mehr als 550 Mitglieder des topmodern eingerichteten Fitnessstudios in der Angersbachstraße haben bereits daran teilgenommen und auf diese Weise ihr persönliches Wohlfühlgewicht erreicht.

Mit individueller Betreuung zum Erfolg

„Unsere Trainer führen zu Beginn des Programms eine individuelle Analyse durch, um den persönlichen Bedarf und das jeweilige Fitnesslevel zu ermitteln“, erläutert Studioleiter Patrick Wallbach. „Auf dieser Basis wird dann ein maßgeschneiderter Trainings- und Ernährungsplan erstellt, der einen schnellen und gesunden Abnehmerfolg ermöglicht.“ Damit es mit der gesunden Ernährung noch besser klappt, arbeitet fit+fun mit örtlichen Lebensmittelmärkten zusammen, in denen die Mitglieder schnell die passenden Produkte finden – und gar nicht erst in Versuchung kommen, doch wieder zur Schokolade zu greifen.

„Gemeinsam mit anderen erreicht man seine Ziele oft leichter“, weiß Antonio „Toni“ Rega, Erfinder der „Abnehmkiste“. „Deshalb bieten wir im Rahmen unserer ,Abnehmkiste‘ auch Gemeinschaftskurse an, in denen die Teilnehmer zusammen trainieren – das macht Spaß und steigert noch einmal die Motivation.“ Und weil auch die Erholung nicht zu kurz kommen darf, gibt es im fit+fun eine großzügige Wellness-Area mit Saunalandschaft, in der es sich nach dem Training wunderbar entspannen lässt.

Umfassendes Fitnessangebot für jeden Bedarf

Nicht nur, wer abnehmen will, ist bei fit+fun an der richtigen Adresse. Auf über 2.300 Quadratmetern bietet das Fitnessstudio im Kasseler Westen ein weitgefächertes Angebot für jeden, der etwas für seine Fitness und Gesundheit tun möchte – und das mit modernsten Geräten und Trainingsmethoden. So trainiert man beispielsweise im eGym-Gesundheitszirkel computergestützt mit persönlicher Chipkarte und ohne lästiges Einstellen der Gewichte. Außerdem stehen pro Woche bis zu 40 Kurse von A wie Aerobic bis Z wie Zumba auf dem Programm.

Starten Sie jetzt fit und schlank in den Frühling:

Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungstermin und überzeugen Sie sich vor Ort von den vielen Vorteilen einer Mitgliedschaft bei fit+fun. Vom 25.3.-11.4.2019 erhalten Sie als kleines Dankeschön unser limitiertes fit+fun Starterkit gratis. Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt Termin vereinbaren und informieren auf

www.fitundfun-kassel.de/.

Kontakt:

Fitnessstudio fit+fun

Angersbachstraße 16

34127 Kassel

Tel. 0561 – 8 39 39

studio@fitundfun-kassel.de

facebook.com/fitundfunkassel